全球增长放缓 令亚洲抗通胀的强硬声调减弱

9月9日在北京拍到的卖鸡蛋的摊贩。 REUTERS/Soo Hoo Zheyang

路透新加坡9月9日电---全球经济放缓,令新兴亚洲市场的升息周期提早停顿.若美国陷入衰退,或是欧洲的债务问题演变成全面的金融危机,亚洲当局的下一步将是放松政策.

印尼、马来西亚和菲律宾央行周四均表示,通胀压力正在减缓,并预计随着全球经济转弱打压需求,通胀压力料进一步缓解.

不过这并非板上钉钉,该判断是基于大部分物价压力来自国外因素,而非国内需求的假设,但对于中国这样增长依然强劲的国家来说,事实可能并非如此.

不过回顾2008年金融危机可以发现,若需要应对又一波经济下滑,很多亚洲国家所处的形势应比当年更为有利.

即便该地区的通胀率仍普遍远高于适宜水平,但印尼和菲律宾等一些经济体目前的通胀已低于2008年时的水平.

荷兰国际集团(ING)驻新加坡分析师Tim Condon认为,上述两国可能在年底前降息,特别是如果美联储在9月21日结束为期两天的政策会议後,宣布更多宽松措施的话.

Condon表示,"我认为美联储将有所行动...这将向新兴市场发出一个跟进信号,即正确的做法是放松政策."

欲浏览目前与2008年的亚洲通胀形势对比图表,请点选链接:(link.reuters.com/kaq63s)

**通胀或已见顶**

Condon的看法较市场普遍观点更为温和.但在周四一系列的央行会议後,数位分析师取消了此前对于2011年加息的预期.本周总共有六个亚洲国家的央行举行政策会议,全都一如预期地维持利率不变.

"我们仍预计多数亚洲国家将会收紧政策,只是幅度没有之前估计的那麽大,"高盛分析师Fiona Lake在周四的一份研究报告中称.

最新的通胀数据显示,中国、印尼、菲律宾、马来西亚和印度的通胀水平都处于央行认为的合理区域的上端,或是高于该区域,这表明:若非全球经济不稳的话,政策仍将偏向紧缩.

不过大多数央行官员和民间分析师认为,通胀很可能已见顶.周五中国公布的数据显示,8月居民消费价格指数(CPI)同比上涨6.2%,涨幅从7月的6.5%回落,符合路透调查预估.

亚洲的通胀率是否在迅速回落至合理区域,仍有待讨论.原油价格自5月初以来已下跌23%,意味着物价压力的最大来源之一已缓解.但鉴于中国经济的同比增速仍在9%以上,地区性需求依然强劲.

**各种因素作祟**

在油价见顶後的三个月里,各种其他因素令通胀居高不下.印尼将8月通胀率意外大涨的原因归咎于金价.而澳洲,怪罪的对象则成了香蕉.

野村驻新加坡分析师Euben Paracuelles表示,难以严格区分输入性通胀和内需驱动的通胀压力,但全球增长疲弱,对这两种通胀都有打压作用.全球需求放缓不仅会令大宗商品价格降温,还会遏制出口.对于很多亚洲经济体而言,出口是经济增长的主要动力.

"我们认同通胀已见顶的看法,因此鉴于全球增长前景,各国央行发出取消政策紧缩倾向的信号,这样做是合适的,"Paracuelles表示.

若这种增长前景急剧恶化,亚洲新兴市场央行显然将放松政策,无论通胀是否降到目标水准.

**2008年危机或为当前政策提供线索**

或许亚洲地区在应对2008年全球金融危机时的举措,可以提供一些线索,使人们了解亚洲当局决策者会如何平衡高通胀和增长放缓的风险.

2008年9月,当雷曼兄弟破产引发全球市场大跌时,印尼、菲律宾和中国的通胀率均远高于6%,不过这三国随後大幅调降了利率.

但目前,不是所有的国家都有推出激进政策的馀地.

中国政府坚持认为,抗通胀仍是首要政策任务.较低的利率水平,使得中国的银行难以吸收到足够的存款,以确保信贷市场不太过紧张.有关房地产泡沫的担忧,亦使决策者不敢轻易降息.

而市场普遍预期,印度央行将在9月16日的政策会议上收紧政策,这将是其18个月内的第12次升息.尽管如此,印度的通胀率仍遥遥领先于亚洲其他主要经济体.

但印度下周的升息行动,料将成为亚洲地区今年最後一次升息.(完)