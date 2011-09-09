国际刑警组织对卡扎菲发出逮捕令

路透巴黎9月9日电---国际刑警组织(Interpol)在周五的声明中称，该组织已发布对卡扎菲、其子赛义夫和情报长官塞努西(Abdullah al-Senussi)的逮捕令。

国际刑事法庭(ICC)的检察官周四向国际刑警组织发出了逮捕请求。

国际刑警组织秘书长诺博(Ronald Noble)表示：“就国际刑警组织秘书处而言，卡扎菲是一名逃犯，他所属的国家和国际刑事法庭都希望将其逮捕，让他为其犯下的严重罪行负责。”

国际刑事法庭6月份以反人类罪向上述三人发出了逮捕令。

国际刑事法庭检察官奥坎波(Luis Moreno-Ocampo)表示，他希望国际刑警组织发出红色通缉令， 以谋杀和迫害等反人类罪将其绳之以法。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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