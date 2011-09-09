国际刑警组织对卡扎菲发出逮捕令

消息人士称中国邀请英国首相特雷莎·梅出席一带一路高峰论坛
路透北京/伦敦2月8日 - 外交消息人士告诉路透，中国已邀请英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)出席5月在北京举行的“一带一路”国际合作高峰论坛。英国方面表示，特雷莎·梅今年将出访中国。
路透巴黎9月9日电---国际刑警组织(Interpol)在周五的声明中称，该组织已发布对卡扎菲、其子赛义夫和情报长官塞努西(Abdullah al-Senussi)的逮捕令。
国际刑事法庭(ICC)的检察官周四向国际刑警组织发出了逮捕请求。
国际刑警组织秘书长诺博(Ronald Noble)表示：“就国际刑警组织秘书处而言，卡扎菲是一名逃犯，他所属的国家和国际刑事法庭都希望将其逮捕，让他为其犯下的严重罪行负责。”
国际刑事法庭6月份以反人类罪向上述三人发出了逮捕令。
国际刑事法庭检察官奥坎波(Luis Moreno-Ocampo)表示，他希望国际刑警组织发出红色通缉令， 以谋杀和迫害等反人类罪将其绳之以法。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京/伦敦2月8日 - 外交消息人士告诉路透，中国已邀请英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)出席5月在北京举行的“一带一路”国际合作高峰论坛。英国方面表示，特雷莎·梅今年将出访中国。
研究公司ForwardKeys基于对全球主要航班预订系统数据的分析指出，预订未来三个月入境美国航班的数量同比增加2.3%。
路透华盛顿2月7日 - 美国众议院议长莱恩(Paul Ryan)周二表示，取代前总统奥巴马医改法案的立法程序将在今年完成。此番言论旨在消除外界对共和党正在放弃有关尽快撤销奥巴马医保(Obamacare)这一竞选承诺的看法。