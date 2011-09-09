中海油称是否承担部分溢油赔偿取决于事故的最终定性等

路透北京9月9日电---蓬莱19-3油田全面停产已接近一周.大股东中海油总公司周五对路透表示,是否需要承担部分赔偿金额,取决于事故的最终定性以及法律规定和中海油与康菲之间的合同约定.

中海油总公司在给路透的邮件回复中并表示,将会按照国家海洋局的要求,督促康菲尽快制定泄压及封堵溢油源的作业,并将有关进展及时向公众公布.

目前赔偿和後续相关成本仍难以预估.中海油称,公司正在和相关方商讨、研究，积极推动环境和生态保护基金的建立.根据董事长王宜林之前表态,该基金将与康菲公司(COP.N)一起建立,但未透露具体数额及时间表.

中国国家海洋局9月2日责令蓬莱19-3全油田停止回注、停止鉆井、停止油气生产作业.此举令其中海油旗下上市公司中海油(0883.HK)净产量减少约6.2万桶/天,触发股价一度急挫.

工银国际研报称,估计停产将令中海油2011全年产量减少480万桶或1.5%至3.327亿桶,处于管理层新修订产量目标的低限.对中海油全年产量达标影响不大.

今年6月4日以来发生在蓬莱19-3油田的溢油事故,已累计造成5,500多平方公里海水污染(截至9月6日),给渤海海洋生态和渔业生产造成严重影响.目前溢油风险点仍未彻底查清,溢油隐患仍未彻底排除,溢油造成的损失仍在调查评估中.

中国国务院总理温家宝周三要求彻查事故原因,依法追究责任,并要立即部署开展海洋石油勘探开发安全生产检查,严格控制渤海海域新上石化项目.