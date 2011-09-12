金价在创6月来最差一周表现後续跌

摩根大通取得中国公司债承销执照
路透香港2月6日 - 摩根大通周一表示，该公司已经获得批准，并取得承办中国银行间债券市场公司债承销执照，是首家美系银行取得这项执照。
路透新加坡9月12日电---金价周一在亚洲市场续跌,但在上周创下6月以来表现最差的一周後,可望吸引低接买盘.围绕欧洲解决债务危机能力的疑虑升高,使美元兑欧元上涨,令上周五金价下跌.
0018GMT,现货金下跌4.21美元,报每盎司1,852.95美元,远低于上周所及约1,920美元的纪录高位.
美国期金跌3.3美元,报1,856.2美元.
希腊周日宣布对房地产开徵一项新税,用于弥补2011年财政预算缺口,希望以此让国际贷款机构满意,获得新一期贷款的发放.目前欧洲对于该国的疑虑愈来愈重.
世界黄金协会(WGC)高层官员表示,受印度、中国强劲的珠宝需求和投资需求复苏所推动,黄金需求继第二季下滑後,2011年底前预计将升高.
欧元周一在亚洲交易时段开局不顺,兑美元跌至六个月新低,兑日圆跌至10年低点,因一些关键技术水准近期破位後,欧元跌势加速.(完)
--编译 张若琪;审校 高琦
路透香港2月6日 - 摩根大通周一表示，该公司已经获得批准，并取得承办中国银行间债券市场公司债承销执照，是首家美系银行取得这项执照。
三星集团的第三代领导人李在镕在12月的国会听证会上称，他计划解散该战略室，但并未给出具体时间表。三星在一则公告中说，正在解散未来战略室，但未进一步详述。(完)
路透首尔2月6日 - 韩国周一表示，将提高对锂电池的安全要求，并将展开例行检查，以避免再出现起火事件。电池起火事件已迫使三星电子召回盖乐世Note7手机。