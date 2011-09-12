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国际财经 | 2011年 9月 12日 星期一 09:22 BJT

金价在创6月来最差一周表现後续跌

路透新加坡9月12日电---金价周一在亚洲市场续跌,但在上周创下6月以来表现最差的一周後,可望吸引低接买盘.围绕欧洲解决债务危机能力的疑虑升高,使美元兑欧元上涨,令上周五金价下跌.

0018GMT,现货金下跌4.21美元,报每盎司1,852.95美元,远低于上周所及约1,920美元的纪录高位.

美国期金跌3.3美元,报1,856.2美元.

希腊周日宣布对房地产开徵一项新税,用于弥补2011年财政预算缺口,希望以此让国际贷款机构满意,获得新一期贷款的发放.目前欧洲对于该国的疑虑愈来愈重.

世界黄金协会(WGC)高层官员表示,受印度、中国强劲的珠宝需求和投资需求复苏所推动,黄金需求继第二季下滑後,2011年底前预计将升高.

欧元周一在亚洲交易时段开局不顺,兑美元跌至六个月新低,兑日圆跌至10年低点,因一些关键技术水准近期破位後,欧元跌势加速.(完)

--编译 张若琪;审校 高琦

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