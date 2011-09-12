奥巴马开始宣传就业法案 希望可打破僵局获国会通过

9月9日奥巴马在弗吉尼亚里士满发表有关就业法案的演说。 REUTERS/Kevin Lamarque

* 奥巴马呼吁支持者敦促国会通过就业法案

* 有关就业计划的资金来源尚无细节

* 奥巴马将于下周向国会提交该法案

路透里奇蒙9月9日电---美国总统奥巴马周五开始一场艰难的战斗,为其提出的4,470亿美元就业计划争取支持.他希望可借该计划挽救步履蹒跚的美国经济,并增添成功连任的希望.

在国会山公布该项减税和公共建设支出计划的一天后,奥巴马在弗吉尼亚州发表演讲,直接向民众宣传这一计划,从而拉开了为期数月的全国推广活动的序幕.

"计划中的每项内容都将帮助更多人回到工作岗位,并提高工作者的薪资.每项内容都会有资金来源."他在里奇蒙大学参加一场活动时,对将近9,000名支持者说道.

"我将在下周把这份计划提交给国会.他们应当立刻通过."他说,呼吁支持者通过电邮、推特(tweeter)、传真、走访、脸谱(Facebook),甚至"放出信鸽"的方式,确保他们选出的议员得到应当行动起来的讯息.

"我希望你们告诉你们的议员,打破僵局、结束游戏的时刻已经到来."奥巴马说.

白宫将于下周向国会提交该份就业议案,但可能要等待数月才能走完立法流程.

奥巴马已经承诺,该计划将有资金来源,但没有详细解释.对于致力于降低美国预算赤字的共和党人而言,就业方案的资金来源是个关键问题.

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白宫认为,奥巴马这项融合了削减薪资税以及投资改善道路、桥梁和学校条件的计划是降低失业率的最大希望.而居高不下的失业率是奥巴马争取连任的最大威胁.

通过此次巡回宣传,奥巴马希望争取到足够支持,施压共和党尽快通过该计划,使其能够在选民决定支持哪位总统候选人之前降低失业率.大选将于2012年12月举行.

**减税内容获得共和党支持**

已经有初步迹象表明,共和党国会领袖可能准备就该计划与奥巴马达成某种共识,尽管他们对奥巴马在过去一年中的大多数提案都持反对态度.

众议院议长、共和党人贝纳(John Boehner)表示,奥巴马的提议值得考虑.共和党在众议院的二号人物康托尔(Eric Cantor)也称,减税计划"将是讨论的内容之一".

"我听了总统昨晚的演讲,达成一致的空间很大.我们能够迅速完成一些事情."康托尔周五对CNN表示.

但他警告称,还不能说就业计划能得到充分的资金支持.他说共和党尚未完全接受方案中有关成立一家基础设施银行的内容,但可能接受减税等其他计划.

在致奥巴马的信函中,共和党人士敦促其在向国会提交该方案时,能够详细阐述他的观点,以便国会能够评估该方案的成本.(完)