欧央行首席经济学家因反对购债计划而辞职

* ECB首席经济学家史塔克将在任期届满前离职

* 消息人士称,因在购买政府债券问题上存在分歧

* 希腊债务互换计划的参与情况存在不确定性

* IMF再度呼吁欧洲对银行进行资本重组

路透法兰克福9月9日电---欧洲央行(ECB)执委会成员史塔克周五意外辞职,因其不赞同该央行通过购买政府债券来应对债务危机的政策.

在路透独家报导史塔克辞职之後,欧洲央行证实,在找到接替人选之後,史塔克将在今年底"因个人原因"离职.史塔克亦是欧洲央行的首席经济学家.

这个意外变故,造成欧元下跌与欧美股市重挫.此事反映出欧洲在如何处理债务危机方面存在分歧.

虽然史塔克没有公开解释为何辞职,但他向德国商报(Handelsblatt)提交的一篇文章将于下周一发表,他在文中表示,解决债务危机的唯一方法是政府削减支出.

欧洲央行8月购买公债,防止债务危机蔓延到意大利和西班牙,让各国政府获得喘息空间,得以制订应对欧元区历来最严重危机的政策措施.

史塔克的任期要到2014年5月,他提前近三年离职,可能加深欧洲央行与坚持央行正统理论的德国人之间的不和.

在法国马赛召开的七国集团(G7)会议上,德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)对史塔克的决定表示遗憾,但他预计另一位同样坚持稳定政策的德国人将接替他在欧洲央行的位置.

熟悉情况的一名消息人士表示,朔伊布勒的副手Joerg Asmussen将被提名接替史塔克在欧洲央行执委会的职位.Joerg Asmussen是一名务实型公务员,一直处于金融危机管理工作的核心.

前德国央行总裁韦伯2月辞职并退出对欧洲央行总裁职位的角逐,以示对欧洲央行购债政策的不满.批评人士认为,欧洲央行的做法是错误地让政府债务货币化.

"史塔克对购买公债的看法与韦伯以及现任德国央行总裁一致,"波恩大学经济学荣誉教授Manfred Neumann表示.他曾是现任德国央行总裁魏德曼的论文导师.

"所有这些德国人都持这种立场.这表明(欧洲)央行内部存在巨大问题.德国人显然对欧洲央行的方向存在疑问."

有些分析师认为,此事表明强硬派在退却,欧洲央行变得更加温和."最後一名强硬派人物离开了这艘正在沉没的船,"荷兰国际集团(ING)的分析师Carsten Brzeski表示.

在周四的一个记者会上,欧洲央行总裁特里谢情绪激动地为欧洲央行的表现辩护,回击德国人的批评.他气得声音发抖,声称欧洲央行过去12年在德国对抗通胀的纪录优于德国央行.

消息人士称,史塔克是上月反对恢复购买公债计划的四名ECB管委会成员之一.在意大利与西班牙借款成本飙升之後,欧洲央行上月决定开始购买这两国的公债.

在那以後,欧洲央行购买了560亿欧元的公债,明显降低了意大利与西班牙公债较指标德国公债的利差.此外,欧洲央行从2010年5月以来购买了760亿欧元的希腊、爱尔兰和葡萄牙公债.

虽然多数决策者拒绝评论,但欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼表示,欧洲央行的基本方向不会因史塔克的离去而受影响.诺沃特尼是货币政策方面的温和派.

欧元区债务危机图表请点选(r.reuters.com/hyb65p)

**希腊问题的不确定性**

德国总理梅克尔表示,史塔克代表欧元区的一种"稳定文化",她的政府强烈支持这种文化.

在德国宪法法院维持迄今采取的欧元区救援行动的合法性两天之後,梅克尔表示,欧盟必须对欧盟协定进行修改,以加强债务危机期间的合作.

该消息增加了希腊问题的不确定性.欧元区债务危机2009年末发端于希腊.

一项旨在帮助希腊避免债务违约并赢得修复公共财政时间的旧债换新债计划,周五前途未卜,民间债权人对该计划的参与程度存在不确定性.

银行与保险业者到了表明其是否打算参加旧债换新债计划的时候.该计划属于7月达成的第二轮国际救援希腊协议的组成部分,但由于希腊未能达成财政目标,该协议的前景令人怀疑.

官员们预计参与率会高于70%,但远低于90%的目标.希腊希望把2020年以前到期的1,350亿欧元(1,890亿美元)债券以旧换新.

希腊公共债务管理机构的主管表示,开始接到债权人的响应,情况看来不错.但他表示,周五或者下周不会给出具体数字.

希腊曾威胁称,除非参与率达到90%,否则将取消旧债换新债计划.但希腊无法罢手,因为其它欧盟国家已发出威胁,如果希腊不改善减债进程,将阻止发放贷款.

市场不仅担心希腊的债务交换计划,而且担心希腊与欧盟及国际货币基金组织(IMF)之间的谈判僵局,以及欧元区债务危机对于银行业偿付能力的影响.

IMF总裁拉加德再次呼吁欧洲国家采取紧急行动,对面临主权债务风险的银行进行资本重组.

但欧盟官员公开拒绝拉加德的呼吁,而且不认同IMF对于银行业资本需求情况的估计.

德国、荷兰和芬兰的一些资深政治家曾暗示希腊可能得脱离欧元区,北欧各国政府也面临压力,公众对于欧元区救援行动感到愤怒.

周五公布的一项民意调查结果显示,四分之三的德国选民反对扩大欧洲救援基金的规模,半数受访者认为柏林处理这次危机的表现"不及格".德国国会本月应该审批是否扩大救援基金的规模.(完)