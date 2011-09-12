G7承诺采取协同行动 但缺具体措施

* G7承诺采取协同行动,但缺乏具体措施

* 美国敦促加大力度解决欧元区债务危机

* 美国与欧洲对欧债问题的重点看法不同

* ECB史塔克离职暴露出欧洲内部在债务问题上的分歧

路透马赛9月9日电---七国集团(G7)财经首脑周五承诺将采取协同行动,应对全球经济放缓,但没有提出什麽具体措施,并对欧洲债务危机的重点有不同看法.

美国敦促欧洲最强大的经济体向弱国给予"明确"金融支持,以克服威胁全球经济复苏的债务危机,但德国则强调当务之急是削减赤字.

G7财长与央行官员在法国马赛会谈数小时後达成联合声明,暗示将不会改变重振经济增长的政策.

"这次会议的召开,正值我们面临诸多新的挑战...经济增长,财政赤字与主权债务...全球经济成长目前出现明确的下滑迹象.我们决心采取有力的协调行动应对这些挑战."他们表示.

"鉴于经济复苏依旧脆弱,我们必须在艰难推进财政调整计划的同时,支持经济复苏并需考虑各国的不同情况."

但这份内容单薄的声明没有任何新的突破.德国政府一位消息人士称,声明是在主办国法国的坚持之下发布的,目的是想安抚紧张的市场.

在论及欧债问题时,美国财长盖特纳与德国财长朔伊布勒表现出明显分歧.盖特纳呼吁对欧洲债务国进行更慷慨援助,而德国则强调要削减高企的赤字.

Forex.Com首席策略师Brian dolan说,"我认为,人们之前就没指望会议有丰硕成果,而且断定G7不会采取多少具体行动."

**美国催促欧洲解决危机**

一位美国官员表示,会议多数时间都用在了讨论欧元区主权债务危机上面.

"欧洲官员完全理解形势的严重性,"盖特纳说,"G7与国际货币基金组织(IMF)都在致力与同其合作,以果断解决欧洲的危机."

G7声明支持美国总统奥巴马的4,470亿美元促进就业计划,以及欧洲7月21日有关增强欧洲金融稳定机构(EFSF)能力的决定.

声明称汇率应由市场决定,承诺"在汇市采取行动时密切协商,并将在适当情况下采取合作."

欧洲央行(ECB)首席经济学家史塔克意外请辞,因其对该央行通过购买政府债券来支持意大利与西班牙的政策持有异议,这暴露出欧洲内部在如何解决债务危机上存在的深重分歧.欧洲央行(ECB)已证实,史塔克将在任期届满前离职.

因愈发担忧欧债危机、欧洲银行业脆弱处境、美国经济,以及美国围绕减赤问题的政治僵局,全球股市近几周来已经大跌.

欧元区、英国与美国面临不同的经济问题,使得情况愈发棘手,一刀切的解决方式将无法奏效.

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在动身参加G7峰会前表示,发达经济体的决策者应采取一切可用工具来提振经济增长,她并呼吁采取强大胆行动,以扶助经济复苏度过"危险的新阶段".

她还警告,在经济增长乏力的环境下,不宜过度开展财政整顿.

但此次G7会议未就采取协同的货币宽松举措达成任何协议.

**亚洲同样担忧欧洲债务危机**

在亚洲经济体高度担忧西方债务危机与经济放缓之际,日本表达了它的担忧,并试图为本国单边干预以阻升日圆的行动寻求支持.

日本央行总裁白川方明告诉记者,美国与欧洲的债务问题导致全球经济不确定性上升,必须加以解决.

拉加德称,决策者必须马上采取行动,而且要"大刀阔斧",并支持各央行进一步采取量化宽松,称挑战在于找到既不过快、也不过慢的调整步伐.

拉加德称,面临市场压力的国家须推进紧迫的财政整顿,而其它国家则有采取较缓慢行动的馀地.

欧洲央行(ECB)与英国央行本周均维持利率不变,凸显欧洲经济的低迷态势,但并不表明降息迫近,而美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克则未就新的刺激举措给出任何暗示.(完)