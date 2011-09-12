中国8月新增贷款高于预期 经济局面复杂近期政策或维稳

2006年6月17日在南京一家银行拍到的人民币现钞。 REUTERS/Sean Yong

* 8月新增人民币贷款高于预期

* M2和M1增速续降,紧缩政策效应持续显现

* 政策面近期或维稳,关注国际形势变化

路透上海9月11日电---中国8月新增人民币贷款高于预期,但货币供应量M2和M1增速仍继续走低,显示政策紧缩效应仍在持续显现,当月新增信贷反弹应不是趋势性变化,近期政策面维稳或成主基调.

分析师指出,中国经济增速延续温和放缓态势,且考虑到国际经济环境动荡,政策继续收紧的可能性不大;但周六出炉的贸易数据强劲显示经济仍保持一定热度,加之通胀压力未消,紧缩政策暂时也难以放松.

中国人民银行周日公布数据显示,8月新增人民币贷款5,485亿元人民币,高于5,000亿元的此前路透调查中值;而当月末广义货币供应量(M2)同比增长13.5%,低于14.3%的路透调查中值.

"(新增贷款)应该是超过市场预期的,原来比较多预期也就在3,000-4,000亿,增量比7月还多一些,可能和保障房大量开工,相关贷款增加有一点关系,"第一创业证券资产管理总部董事总经理万晓西称.

他认为,结合昨日的8月贸易数据,显示目前的经济形势并不算差,而通胀压力还是很大,短期内偏紧的货币政策基调应该不变,但暂时会维稳,因为目前欧美经济环境不佳,未来中国政策动向还会根据国际形势变化而定.

中国海关周六公布数据显示,8月出口同比增长24.5%,进口同比增30.2%,增速高于预期的21.6%和21.5%,并分别创下四个月和七个月最高水准;当月贸易顺差为177.6亿美元,远低于上月的顺差314.8亿美元.

中信证券首席经济学家诸建芳指出,8月M2和狭义货币供应量M1增速继续回落,这是央行紧缩延续的结果,M2等金融数据增速下滑也令经济继续放缓.

平安证券固定收益部研究主管石磊亦表示,M1增速比较低,表明经济活力有所下降,经济增速仍然处于低谷.

央行数据并显示,中国8月末人民币各项贷款馀额52.44万亿元,同比增长16.4%,接近此前16.3%的预测中值.当月末狭义货币供应量(M1)同比增长11.2%,较上月末的11.6%继续下滑.

诸建芳预计,经济放缓步伐并可能延续到明年一季度,因受高铁建设等一系列重大事件影响,通胀高企会延续,但趋势是回落的,再考虑到外围形势不容乐观,央行采取紧缩政策应该谨慎,年内加息的可能性趋小.

中国央行自去年10月初以来,已经五次加息,并九次上调存款准备金率.(完)