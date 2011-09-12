发改委官员称未来数月通胀将保持高位--CCTV

香港楼市成交量持续下跌 惟尚未能确定周期变化--金管局总裁
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透上海9月9日电---中国国家发展和改革委员会价格司副司长周望军周五表示,未来数月中国通胀将保持高位.
中国中央电视台(CCTV)并引述周望军指出,未来通胀前景仍面临不确定性,例如美国可能推出新一轮量化宽松等.
国家统计局今日稍早公布数据显示,8月居民消费价格指数(CPI)同比上涨6.2%,较上月创下的37个月新高6.5%回落,但仍在高位徘徊.
尽管通胀压力略有纾缓,未来物价继续大幅攀升的可能性不大,但物价上涨压力并未根本缓解,尤其是8月CPI和PPI环比仍上涨,且新涨价因素亦在持续发酵.(完)
--发稿 边竞; 审校 乔艳红
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透北京2月6日 - 中国国家外汇管理局管理检查司司长张生会表示，2017年将继续以银行为切入点，以真实性审核为重点，加大对各类外汇违法违规行为的处罚力度，尤其要严厉打击“逃/骗汇、套汇、非法套利”等外汇违法违规行为和地下钱庄等违法犯罪活动。
路透悉尼2月4日 - 中国电商巨头阿里巴巴集团设在墨尔本的澳新总部周六开幕。这是该公司首次在该区域进行业务扩张，希望可从全球对澳新商品的需求升温中获益。