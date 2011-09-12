8月份贸易数据强劲 中国经济可望"软着陆"--美银美林

路透香港9月12日电---中国8月份进出口增幅双双超越预期,进口值并创历史新高.美银美林指出,强劲的贸易数据支持该行对中国经济"软着陆"的看法,即今年国内生产总值(GDP)增长9.3%,明年增幅为9.0-9.1%.

不过,美银美林经济学家陆挺在研究报告中表示,预期随着美国及欧元区经济疲弱,中国的出口增长将会减慢.而加工贸易放缓将拖低进口增速,但另一方面,强劲的内部需求将会支持进口增速继续高于出口增速;中国贸易顺差将会进一步收窄.

8月份对日本的出口增长由7月份的27.2%加快至29.8%,为自5月以来连续四个月加速,反映3月份日本发生大地震及海啸中断供应链的影响已逐渐消退.

至于中国对美国的出口增长,亦由7月的9.5%升至8月份的12.5%,但仍然显着低于今年首季的21.4%及第二季的13.3%.陆挺表示,由于目前的贸易合约通常于多个月前签订,因此相信美国及欧洲市场的疲弱表现,将于未来数月继续对中国出口构成压力.

海关稍早公布数据显示,8月出口同比增长24.5%,进口同比增30.2%,增速高于预期的21.6%和21.5%,并分别创下四个月和七个月最高水准;当月贸易顺差为177.6亿美元,远低于上月的顺差314.8亿美元.(完)