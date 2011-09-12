美国举行“9・11”十周年纪念 哀悼逝者

布什夫妇和奥巴马夫妇9月11日在纽约出席悼念9・11罹难者的活动。 REUTERS/Noah K. Murray/Pool

路透纽约9月11日电（记者 Mark Egan/Basil Katz/Steve Holland）---十年前，美国遭遇“9・11”恐怖主义袭击，近3,000人遇难。今日，孩子们思念失逝去的父母，大人们站在墓碑前悲痛万分。

纽约世贸中心双塔遗址举行了近五个小时的悼念活动，逐一念出“9・11”事件中每个遇难者的姓名。

耐格伦（Peter Negron）当年还是孩子，他的父亲在双塔中遇难，“我从来没有停止过对父亲的想念。他是那麽地棒。我希望父亲还活着，能教我开车，教我如何邀请女孩约会，看着我从高中毕业，还有一百多件我甚至想都不敢想的事情。”

宾州尚克斯维尔镇（Shanksville）和五角大楼也举行了小规模的纪念仪式。2001年9月11日，周二，一个阳光明媚的上午，19名基地组织武装分子劫机袭击了美国上述三个地区。

美军随後入侵阿富汗，希望推翻藏匿基地组织头目本・拉登的塔利班领导人，美国还发动了“反恐战争”，推翻了伊拉克总统萨达姆・侯赛因，至今还在部分前线与对手作战。

纽约市市长布隆伯格（Michael Bloomberg）在世贸中心遗址称：“美好晴天瞬间转入黑夜的那一天已过去十年。”

“从那天起，我们活在阳光和阴影里，尽管我们永远无法回避曾经发生在这里的事情，但我们看到，失去双亲的孩子们已长大成人，生了孩子，努力工作，大家作出了出色的工作和公共服务，以纪念我们深爱的逝者。”

数以千计的群众聚集在世贸中心遗址进行哀悼。纽约市全城高度戒备，车辆停驶，世贸中心遗址前一片寂静。

美国总统奥巴马访问了三个遭袭地点，在纽约诵读了《圣经》诗篇第46章：“神是我们的避难所，是我们的力量。”

奥巴马在华盛顿举行的晚间纪念音乐会上称，“9・11”事件後的十年，对于美国人来说，发生了许多变化。

“我们无法让‘9・11’遇难者和随後战争中牺牲的美国人死而复生。但是今天，有一件没变的事情值得纪念。那就是我们未曾改变的国民性。”（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。