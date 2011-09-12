新任经济产业大臣钵吕吉雄引咎辞职 日本新政府出师不利

“空饷门”持续发酵 菲永面临退选压力
路透巴黎2月6日 - 法国面临一周的政治不确定期。右翼总统候选人、前总理菲永因家人吃空饷丑闻，面临与日俱增的退选压力，而其所在阵营关于是否换人亦存在分歧。
路透东京9月10日电---成立刚刚八天的日本新政府周六遭遇挫折,经济产业大臣钵吕吉雄因在福岛核辐射问题上言语失当而引咎辞职.
新首相野田佳彦正在竭尽全力结束核危机,并应对灾後重建及削减债务等诸多挑战,此时钵吕吉雄的辞职将为反对党所趁,用以攻击新政府.
时事社及其它日本媒体报导称,钵吕吉雄向野田佳彦提交了辞呈,此前有报导称钵吕吉雄用福岛核电站的核辐射同一名记者开玩笑.这是他第二次说出伤害核危机受害者感情的言谈.
日媒称,钵吕吉雄在周四访问福岛核电站之後,曾试图碰一名记者,说"我要把辐射传给你".
日本放送协会(NHK)公共电视台报导,反对党领袖对这一言谈进行了抨击,并称将向野田佳彦本人施压,令其为任命钵吕吉雄一事负责.(完)
--编译 程琳;审校 郑茵
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