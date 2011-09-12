香港《经济日报》：美国转衰因自招 中国要记取

9月12日

九一一事件10周年,美国总统奥巴马指美国比10年前更强大,此无疑如夜行人吹口哨般自我壮胆.九一一事件成美国盛衰的转捩点,并非因美国受到恐袭,而是美国借恐袭过度扩张国际版图,忽视经济竞争力,才成致命伤.

非因九一一恐袭因政策失误.适逢九一一事件10周年,美国舆论深入反思,惊觉中美在10年间力量此消彼长,美国在国际政治影响力、道德形象、经济实力都大为下降,中国则力量倍增至可堪与美国并肩.造成此重大变化,非因美国遇上九一一恐袭,而是美国总统小布殊回应九一一的政策所致.小布殊藉九一一恐袭带来美国人民的惊恐,以全力反恐为由,强推全球军事扩张,发动战争入侵阿富汗及伊拉克.

小布殊重外轻内政策,忽视了全球化对美国经济竞争力的挑战,只图用泡沫治衰退,科网泡沫爆破,便大幅减息谷起更大的楼市泡沫,结果反造成金融海啸,重挫美国经济.

美国之失,反成中国崛起契机,但中国既要知道自己与美国在经济、外交、军事上的力量,仍有遥远差距,更需汲取美国这10年教训,即在外交上绝不应采扩张政策,要以和为贵,广结盟友,才能得道多助;其次在经济上必须力行提升国家及企业竞争力,此包括经济上升级转型,以及政治上打击贪污腐败.

国强勿称霸首务提升竞争力.10年回顾,美国一子错满盘皆落索,导致国力盛转衰,中国没有美国的丰厚根基,更不能犯上政策大方向的错误,才有崛起的未来.(A02)