料人民币继续以较快速度升值--高盛高华

香港楼市成交量持续下跌 惟尚未能确定周期变化--金管局总裁
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透香港9月12日电---投行高盛高华表示,虽然中国的贸易顺差有所收窄,但相信未来人民币仍会继续以相对较快的速度升值.
中国海关稍早公布数据显示,8月出口同比增长24.5%,进口同比增30.2%,增速高于预期的21.6%和21.5%,并分别创下四个月和七个月最高水准;当月贸易顺差为177.6亿美元,远低于上月的顺差314.8亿美元.
高盛高华的研究报告称,强劲的出口数据缓和了政府当局对外部需求减弱的忧虑,但不会大幅改变他们的看法,因目前有愈来愈多的证据显示,中国的出口将于未来数月放慢.
该行表示,进口强劲反弹并不见得意味着内部基本需求有强劲增长,反而是可能与厂家补充原料库存有关.
至于8月份贸易顺差收窄,报告认为,目前的贸易顺差水平仍非常高,预期今年馀下时间仍会维持较高水平.因为基于季节性原因,中国的贸易顺差于下半年一般较高;其次是,除非通胀或出口增长急剧下滑,否则当局能松绑政策的空间有限,内部需求亦不大可能转强至足以抵销季节性影响.
因此,该行预期中国政府将会在未来数月继续允许人民币进一步升值.不过,假如出口增长突然急剧放慢,政府则有可能有较大幅度的政策转变作出回应,这对增加内需将会是好事,并会降低贸易顺差.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 屈桂娟
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