智利央行研究把人民币纳入其外汇储备的可能性

路透圣地亚哥9月8日电---智利央行总裁Jose De Gregorio周四表示,该国央行正在研究把人民币纳入其外汇储备的可能性,以使其储备资产多样化和分散风险.

"我们开始考虑通过新加坡投资人民币,尽管不太容易.但现在我们有开展操作的可能性,因此我们正在研究这件事情,"Jose De Gregorio在回答是否有机会把人民币纳入储备的提问时表示.(完)