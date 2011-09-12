智利央行研究把人民币纳入其外汇储备的可能性

香港楼市成交量持续下跌 惟尚未能确定周期变化--金管局总裁
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透圣地亚哥9月8日电---智利央行总裁Jose De Gregorio周四表示,该国央行正在研究把人民币纳入其外汇储备的可能性,以使其储备资产多样化和分散风险.
"我们开始考虑通过新加坡投资人民币,尽管不太容易.但现在我们有开展操作的可能性,因此我们正在研究这件事情,"Jose De Gregorio在回答是否有机会把人民币纳入储备的提问时表示.(完)
--编译 张涛;审校 艾茂林
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透北京2月6日 - 中国国家外汇管理局管理检查司司长张生会表示，2017年将继续以银行为切入点，以真实性审核为重点，加大对各类外汇违法违规行为的处罚力度，尤其要严厉打击“逃/骗汇、套汇、非法套利”等外汇违法违规行为和地下钱庄等违法犯罪活动。
路透悉尼2月4日 - 中国电商巨头阿里巴巴集团设在墨尔本的澳新总部周六开幕。这是该公司首次在该区域进行业务扩张，希望可从全球对澳新商品的需求升温中获益。