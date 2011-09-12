利比亚平民被当挡箭牌 卡扎菲之子逃至尼日尔

路透的黎波里/班尼瓦里外9月11日电（记者 William Maclean/Maria Golovnina）---利比亚新执政者周日称，反抗军在卡扎菲最後不多的一座堡垒时，发现卡派武装以平民为挡箭牌，因此停止了袭击。

利比亚南部邻国尼日尔则表示，卡扎菲之子萨阿迪（Saadi Gaddafi）穿越撒哈拉沙漠，已抵达尼日尔。

利比亚国家过渡委员会称，计划在七到十天内，成立一个更具包容性的新政府。反抗斗士三周前攻占的黎波里後，该委员会一直力争掌管整个国家。

该委员会还称，该国已开始产油。石油是利比亚的经济命脉，在内战六个月间停产。在的黎波里，反抗军称，已抓获卡扎菲情报部门领导人。

该委员会表示，除非攻占所有仍受卡扎菲追随者控制的城镇，否则委员会不会宣布利比亚“已经解放”。国家过渡委员会已下达最後通牒，要求这些城镇周六前投降，并从周五起一直在班尼瓦里镇内进行战斗。

但激战似乎已经停止。国家过渡委员会发言人巴尼（Ahmed Bani）告诉记者，班尼瓦里计划目前需稍候。

“当我们的部队抵达班尼瓦里时--我们已控制该城大面积地区，但他们发现，卡扎菲部队拿平民当挡箭牌。”他说，卡扎菲追随者将火箭发射器安置在平民住宅房顶，因此国家过渡委员会部队或北约战机无法进行攻击。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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