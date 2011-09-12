中国进一步紧缩机会不大--花旗

香港楼市成交量持续下跌 惟尚未能确定周期变化--金管局总裁
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透香港9月12日电---投行花旗发表报告称,环球经济前景黯淡加上通胀趋势向下,相信中国当局进一步政策紧缩的可能性不大,但揣测整体政策放松亦言之尚早.
该行预期,未来中国仍将持续使人民币升值以控通胀预期,因为目前贸易顺差规模仍然庞大.
中国8月新增人民币贷款高于预期,但货币供应量M2和M1增速仍继续走低,显示政策紧缩效应仍在持续显现.
花旗表示,中国8月货币供应量M2增速远低于该行以及市场预期,但相信这并非故意造成,也不一定反映紧缩流动性的情况.
中国央行8月份在公开市场中实现净投放1,670亿元人民币,而存款准备金率则不变.这令到银行同业拆借市场的加权平均息率下跌1.14个百分点,至3.3%.因此该行估计有部份存款转往投资财富管理产品,因而令到银行体系的存款量减少.
此外,8月新增人民币贷款高于预期,增至5,485亿元.花旗估计,假如按这速度继续下去,则今年全年新增贷款将会增至略高于7万亿元.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 屈桂娟
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