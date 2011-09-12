高盛预计未来一年大豆价格将大涨

路透伦敦9月9日电---根据周五收到的报告,高盛表示,未来一年大豆价格或将大幅上扬,但玉米价格应该会受到抑制,因美国的乙醇需求可能会大减.

"我们预计,大豆价格在未来12个月内飙涨的机率提高,因2012年种植面积减少的风险加大,"该投行称.

在美国中西部地区,大豆与玉米争夺有限的种植面积.

玉米价格曾在6月触每蒲式耳近8美元的纪录高位,而且今年以来表现一直明显好于大豆.

高盛表示,将其对美国玉米的单产预估下调至每英亩148.5蒲式耳,远低于美国农业部(USDA)8月预估的153.0蒲式耳,因美国"8月整月的天气状况仍令人失望".

"虽然玉米目前的价格已令需求减弱,但我们下调产量预估意味着,我们的玉米价格预估也面临上调风险,"高盛称.

"但是,我们认为,玉米价格涨势或将在每蒲式耳8美元附近受到抑制,因美国的乙醇需求可能会明显减少."(完)