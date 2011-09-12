高盛预计未来一年大豆价格将大涨

摩根大通取得中国公司债承销执照
路透香港2月6日 - 摩根大通周一表示，该公司已经获得批准，并取得承办中国银行间债券市场公司债承销执照，是首家美系银行取得这项执照。
路透伦敦9月9日电---根据周五收到的报告,高盛表示,未来一年大豆价格或将大幅上扬,但玉米价格应该会受到抑制,因美国的乙醇需求可能会大减.
"我们预计,大豆价格在未来12个月内飙涨的机率提高,因2012年种植面积减少的风险加大,"该投行称.
在美国中西部地区,大豆与玉米争夺有限的种植面积.
玉米价格曾在6月触每蒲式耳近8美元的纪录高位,而且今年以来表现一直明显好于大豆.
高盛表示,将其对美国玉米的单产预估下调至每英亩148.5蒲式耳,远低于美国农业部(USDA)8月预估的153.0蒲式耳,因美国"8月整月的天气状况仍令人失望".
"虽然玉米目前的价格已令需求减弱,但我们下调产量预估意味着,我们的玉米价格预估也面临上调风险,"高盛称.
"但是,我们认为,玉米价格涨势或将在每蒲式耳8美元附近受到抑制,因美国的乙醇需求可能会明显减少."(完)
--编译 许娜; 审校 高琦
路透香港2月6日 - 摩根大通周一表示，该公司已经获得批准，并取得承办中国银行间债券市场公司债承销执照，是首家美系银行取得这项执照。
三星集团的第三代领导人李在镕在12月的国会听证会上称，他计划解散该战略室，但并未给出具体时间表。三星在一则公告中说，正在解散未来战略室，但未进一步详述。(完)
路透首尔2月6日 - 韩国周一表示，将提高对锂电池的安全要求，并将展开例行检查，以避免再出现起火事件。电池起火事件已迫使三星电子召回盖乐世Note7手机。