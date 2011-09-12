人行称稳定物价仍是首要任务

路透香港9月12日电---中国人民银行周一称,8月M2(广义货币供应量)增速从高位平稳回落,符合宏观调控预期.目前通胀仍然偏高,稳定物价总水平是宏观调控的首要任务.

刊登在央行网站的新闻稿称,目前"一些价格上涨的因素得到一定程度控制,但并没有根本消除,通胀仍然偏高,稳定物价总水平仍然是宏观调控的首要任务".

因而中国需要坚持实施稳健的货币政策,保持货币信贷平稳适度增长.

"尽管M2增速看起来比过去低一些,但实际货币条件与经济平稳较快增长是相适应的",央行称.

由于今年以来商业银行表外理财等产品迅速发展加快了存款分流,这些替代性的金融资产没有计入货币供应量,使得M2的统计比实际状况有所低估.

截至2011年8月末,金融机构人民币贷款馀额同比增长达到16.4%,比2000-2008年平均水平15.5%高0.9个百分点.8月当月新增人民币贷款5,485亿元,M2同比增长13.5%.(完)