人行称稳定物价仍是首要任务

香港楼市成交量持续下跌 惟尚未能确定周期变化--金管局总裁
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透香港9月12日电---中国人民银行周一称,8月M2(广义货币供应量)增速从高位平稳回落,符合宏观调控预期.目前通胀仍然偏高,稳定物价总水平是宏观调控的首要任务.
刊登在央行网站的新闻稿称,目前"一些价格上涨的因素得到一定程度控制,但并没有根本消除,通胀仍然偏高,稳定物价总水平仍然是宏观调控的首要任务".
因而中国需要坚持实施稳健的货币政策,保持货币信贷平稳适度增长.
"尽管M2增速看起来比过去低一些,但实际货币条件与经济平稳较快增长是相适应的",央行称.
由于今年以来商业银行表外理财等产品迅速发展加快了存款分流,这些替代性的金融资产没有计入货币供应量,使得M2的统计比实际状况有所低估.
截至2011年8月末,金融机构人民币贷款馀额同比增长达到16.4%,比2000-2008年平均水平15.5%高0.9个百分点.8月当月新增人民币贷款5,485亿元,M2同比增长13.5%.(完)
--记者 陈敏; 审校 屈桂娟
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