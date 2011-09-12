斯托瑟爆冷胜小威 成38年来第一位加冕美网女单冠军的澳洲人

路透纽约9月11日电(记者 Julian Linden)---斯托瑟周日6-2 6-3爆冷击败小威，38年来成为第一位赢得美网公开赛女单冠军的澳大利亚选手。

斯托瑟在职业生涯最重要的一场比赛中击败同时代最令人恐怖的对手，赢得个人首个大满贯赛女单冠军，也击碎了主场观众希望看到在“9・11”十周年之际美国人夺冠的期待。

“本届美网我度过了生命中最美好的日子，我非常幸运在纽约的这一舞台上赢得了这一切，”斯托瑟在场地采访中表示。

“从我开始打网球，我就梦想有一天站在这里。这一刻我真不知道说什麽。小威，你是一位伟大的球员，伟大的冠军，创造了网球的奇迹。”

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