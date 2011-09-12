中海油称积极协助康菲中国对蓬莱19-3油田进行排液泄压和封堵

路透香港9月12日电---中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)周一称,将积极协助康菲中国对蓬莱19-3油田进行排液泄压和封堵.

该公司在一份声明中称,其母公司中国海洋石油总公司(中海油集团)已经同意康菲石油(COP.N)全资子公司--康菲中国对蓬莱19-3油田实施排液泄压方案和封堵方案.而有关方案乃根据中国国家海洋局于本月2日发布的决定而制订.

在泄压方案中,担任作业者的康菲中国将开启部分井从地层中排液,以减轻地层压力.该方案将被逐步实施.方案的总体原则是对目前超压的地区和危险断层附近的井进行排液泄压.

在封堵方案中,作业者将在B和C平台区域对6口井进行鉆井和其它相关作业,作为封堵溢油源的进一步措施.

中海油集团要求,在实施排液泄压的过程中,作业者要进一步加强油藏动态监测,特别是地层压力监测,并将有关的动态及时向中国海油报告.

蓬莱19-3油田两个平台溢油事件扰攘至今超过三个月,由于仍未彻底封堵溢油源,已累计造成5,500多平方公里海水污染(截至9月6日),对渤海海洋生态和渔业生产造成严重影响.

此前中国有关部门责令该油田全面停止作业,使拥有油田开发权益51%的中海油损失6.2万桶/天的产量.而作为油田对外合作方的中海油集团稍早称,愿意与康菲石油一起尽快研究建立海洋环境生态基金.不过中海油集团同时表示,是否需要承担部分赔偿金额,取决于事故的最终定性以及法律规定,和中海油与康菲之间的合同约定.

中海油早盘盘中跌3.14%,报13.56港元;大市恒生指数则跌3.18%.(完)