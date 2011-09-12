调查：美国房价2011年料下降

* 美国房价2011年料下降,2012年小幅回升

* 分析师就房价何时触底存在分歧

* 成屋销售料温和增长

路透纽约9月9日电---路透调查周五显示,美国陷入困境的房产市场正探寻底部,料将进一步小幅下跌,不过房价在2012年料温和回升.

房市最糟糕的阶段是否会在今年底结束,还是需要更多时间触底,分析师在这个问题上存在分歧.

预计成屋销售只会温和改善.调查结果与外界预期一致,认为房市未来数年将继续疲弱下去.

房市自2007年崩溃以来一直无法找到立足点,尽管有数十亿美元的政府项目和超低利率提供支撑.

的确,截至9月8日当周,固息和一年期浮息抵押贷款利率创纪录新低,但分析师预计这并不会刺激一波买盘.

再次衰退的忧虑迫近,高失业和信贷紧缩令买家驻足场边观望,导致待售房屋过剩,压低房价.

虽然所谓的房屋廉价急售(distressed sales)帮助消化了市面上部分库存,但房屋止赎持续不断,料令市场维持疲软.

"仍有大量房屋等待止赎,低迷的就业市场当然也帮不上什麽忙,"Raymond James公司首席分析师Scott Brown说.

分析师们认为,楼市复苏有赖于就业市场和整体经济的改善.

"最大的一个忧虑就是,很多房主的抵押贷款都资不抵债,其中大多数房主将继续还贷,"Brown说.

"但是如果有人失业,生病,离婚或是有什麽别的事必须要卖房子,这就会出问题."

路透过去一周对22名分析师进行的调查预估中值显示,以标准普尔/Case-Shiller 20个大都市房价指数衡量的美国房价今年料下跌3.8%,2012年将趋稳并上涨0.8%.

该预期好于6月路透楼市调查结果,当时的预期是今年房价跌5.0%,明年仅上涨0.5%.

对于今年房价指数预估的分歧较大,从下跌14.0%到上涨0.1%不等.而对2012年的预估区间收窄一些,从下跌6.0%到上涨4.0%不等.

28名受访分析师中,有14名称房价今年已经触底,或是会在今年第四季前触底.12名认为房价到2012年才会降到最低点,预计2013和2014年触底的分析师各有一名.

成屋销售年率料在第三季达到478万户,然後第四季微升至495万户.全美不动产协会(NAR)数据显示,今年7月成屋销售年率为467万户.

分析师预计,明年第一和第二季成屋销售年率将均达到510万户.

"新止赎在2009年触顶,但止赎房屋库存仅会缓慢消化,"抵押贷款保险商PMI Group首席分析师David Berson说.

分析师预计30年期抵押贷款利率今年料平均为4.5%,低于6月预估的4.82%.(完)