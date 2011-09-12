欧元汇率年底前可能跌至1.30美元

分析：欧元对德国或许偏弱 但对其他欧元区国家则过强
路透伦敦2月3日 - 美国总统特朗普贸易事务顾问纳瓦罗对德国开炮，称欧元被“大幅低估”。对德国经济而言，此言可能不虚，但对于19个成员国组成的整个欧元区来说，事实并非如此。
* 因经济疲弱和债务问题难以解决,欧元年底可能低见1.30美元
* 银行认为中长期投资大户有抛售欧元的强烈需求
* 亚洲主权需求减弱,欧元少了一些支撑
路透伦敦9月9日电---欧元区经济前景变差,利率优势缩小,欧洲当局解决主权债务危机的能力令人质疑,导致欧元年底前跌向1.30美元的可能性升高.
欧元/美元已跌破1.40美元,并于周五探至1.3790美元附近的六个月低点.主权需求一直聚集在1.40美元附近.
欧元兑美元10天内下挫近5%,表明投资者担忧财政状况糟糕的欧元区国家的稳定性,进而动摇对欧元区银行体系的信心.这些国家包括希腊和意大利.
纽约花旗的外汇策略师Greg Anderson认为,欧元将进一步下降,除非全球经济成长前景改善,而且投资者相信欧洲在解决主权债务危机方面正在取得持续进展.
"按照现在情况,欧元有下跌的理由,而且目前上述因素都不是很好.(今年)能跌到1.30下方吗?显然有这种可能."
市场参与者表示,尽管关于美国将推出更多量化宽松措施的臆测甚嚣尘上,但长期投资者在过去一个月仍抛售欧元.美国量化宽松通常对美元不利.
瑞银集团(UBS)的数据显示,上周资产经理是欧元的主要卖家,对冲基金也在卖出欧元.
"中长期投资大户的操作一直非常明确,现在都不利于欧元,"瑞银集团的外汇策略师Geoffrey Yu表示.该行预测欧元三个月後将跌至1.35美元.
**打破区间波动**
尽管市场对欧洲解决成员国财政问题的举措倍感失望,欧元今年多数时间还是一直局限在1.40-1.47美元区间波动,直到本周才打破该区间.欧元今年上涨近4%.
继欧洲央行对通胀风险的立场趋于温和,暗示暂停升息周期後,受到强大冲击的欧元周四跌破1.40美元.
这减弱了欧元因利差优势扩大的前景而获得的微弱支撑.
虽欧央行称其将继续买入公债,以压制二线国家的借款成本.但很多人认为欧元的人气将恶化,因决策者在实施永久举措以阻止债务危机蔓延时优柔寡断.
"欧央行对通胀看法温和,且为降息和向银行进一步提供流动性打开大门."德意志银行外汇策略师Henrik Gullberg说道.
他称,若欧央行继续买入财政困难国家的公债以稳定其债市,且全球经济在年底前改观,那麽欧元有可能回升至1.40美元上方.
不过他补充道,"若欧元持续跌破1.40-1.45美元的区间,那麽可能会陷入1.35-1.40美元区间."
"若数据持续恶化,以及欧洲当局仍被动回应而不是主动出击,那麽以上的情形是有可能发生的."
从技术面来看,欧元周五跌破1.3837美元后面临着更大卖压.该水准是7月所及低点,并一直被视为是主要支撑水准.
事实上,期权市场投资者预计欧元面临更大的下行风险.
一个月期隐含波动率徘徊在年内高位附近,而卖出或买入欧元两者之间的押注倾向指标本周跳升至纪录高位3.9,偏向于欧元卖盘.这表明投资者仍然预计卖出欧元的押注有利可图.
**欧元失去支撑?**
最近几个月支撑欧元的央行买盘可能亦将减弱.
虽然瑞士央行本周将欧元/瑞郎最低汇率水准设定在1.2000的决定,需要其卖出瑞郎并买入欧元,但瑞士央行很有可能将这些欧元换成其它货币,从而可能推低欧元.
近几个月来,每次当欧元跌破1.40美元后,亚洲主权投资者都会买入欧元.
亚洲国家央行,特别是拥有全球最大规模外汇储备的中国央行,可能继续买入欧元及其它货币,来分散其外汇储备,但他们的购买节奏可能放慢.
中国经济增长降温以及人民币升值,亦将抑制中国外汇储备的增长.(完)
--编译 张涛/孙茉莉/侯向明;审校 徐文焰
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