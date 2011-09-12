中印需求将带动玉米触及纪录高价--分析师

摩根大通取得中国公司债承销执照
路透香港2月6日 - 摩根大通周一表示，该公司已经获得批准，并取得承办中国银行间债券市场公司债承销执照，是首家美系银行取得这项执照。
路透雅加达9月9日电---美国一位重要的行业分析师周四稍晚表示,中国和印度的玉米需求将助推玉米指标合约价年底前来到每蒲式耳8美元上方的纪录水准.
John C. Baize and Associates总裁John Baize告诉路透,中国等亚洲新兴国家的需求强劲,加上玉米主产国美国遭逢逾半个世纪以来最炎热的夏季,都使玉米价格看涨.
"中国肯定将进口一些玉米."Baize在9月18日峇里岛举行东南亚-美国农业联合运营商会议前表示.
Baize预估中国2011/2012年度玉米进口量在400-500万吨之间,和其他分析师预估一致.
"突破每蒲式耳8美元的时间会相对提早--这个秋天、11或12月."Baize表示.
中国玉米进口几乎全部来自美国.
美国农业部预估,家畜饲料、乙醇和出口部门对玉米的需求,在明年夏天前将使美国玉米库存降至16年来最低.
"美国库存数据将降至约6亿蒲式耳."Baize称."会见到阿根廷和巴西扩大产量."
**天气因素提振大豆**
Baize看好大豆的前景,认为全球头号大豆出口国美国的炎热天气因素使大豆价格受惠.
"价格将非常高--到16、17美元."Baize指出."我认为这儿的产量没有部分人士推测的那麽糟.产量或将超过30亿蒲式耳."
而印尼则正勉力提高大豆产量,以免过度依赖进口,并计画2014年前停止进口;不过由于土地的限制和生产率低,其国内产出并无明显增加.印尼每年大豆需求中有70%都靠进口,多数来自美国.
"我不断听到他们将扩产以便自给自足的评论,但那根本不会实现."Baize说."需求正继续增加,几乎全都用做食粮."(完)
--编译 张若琪;审校 王兴亚
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