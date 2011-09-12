美国防官员否认曾有侦察机因朝鲜电波干扰迫降

“空饷门”持续发酵 菲永面临退选压力
路透巴黎2月6日 - 法国面临一周的政治不确定期。右翼总统候选人、前总理菲永因家人吃空饷丑闻，面临与日俱增的退选压力，而其所在阵营关于是否换人亦存在分歧。
路透华盛顿9月10日电---韩国《朝鲜日报》（Chosun Ilbo）报导称，今年3月，美军一架侦察机曾因全球定位系统（GPS）受朝鲜电波干扰而迫降。美国一名国防官员周六对此予以否认。
这名不愿透露姓名的官员称：“没有迹象表明，事件发生时及前後，有任何飞机曾因为紧急情况迫降。”
《朝鲜日报》周五援引韩国国防部报告称，这架美军侦察机当时参与了美韩联合军演。
报导称，朝鲜干扰电波还导致韩国沿岸警备艇和快艇的GPS设备出现故障。部分民航飞机也受到影响。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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