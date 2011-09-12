美国核专家称朝鲜或需再进行核试验

“空饷门”持续发酵 菲永面临退选压力
路透巴黎2月6日 - 法国面临一周的政治不确定期。右翼总统候选人、前总理菲永因家人吃空饷丑闻，面临与日俱增的退选压力，而其所在阵营关于是否换人亦存在分歧。
路透维也纳9月9日电（记者 Fredrik Dahl）---美国斯坦福大学核科学家赫克（Siegfried Hecker）周五称，朝鲜若想研制成功一枚核弹，有“充分的技术原因”将再进行至少一次核试验。
朝鲜在2006年和2009年分别进行了一次核试验，但迄今尚未证明，该国拥有可用的核弹。赫克本人曾多次访问朝鲜。
防止核扩散专家称，朝鲜拥有的核燃料，足以生产十件核武器，但他们不相信朝鲜能使其小型化，能够安置在导弹上。
赫克去年底访问朝鲜，参观了先前未被探测出的铀浓缩设施。赫克称，他认为，朝鲜知道如何建造一枚“相对简单的基本型?弹”。
但赫克在维也纳一场研讨会上告诉外交人士：“我认为，基于之前的核试验，他们没有信心生产出一件装载在导弹上足够小的武器。”
“所以，如果他们希望……要想有信心生产出一件武器装载在导弹上，如果他们想让全世界相信，他们至少还需要再进行一次核试验。”（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透巴黎2月6日 - 法国面临一周的政治不确定期。右翼总统候选人、前总理菲永因家人吃空饷丑闻，面临与日俱增的退选压力，而其所在阵营关于是否换人亦存在分歧。
韩国农业、食品与农村事务部(Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs)在声明中称，报恩郡一乳牛场已发现此疫情，该乳牛场位于首尔东南约170公里处(105.63英里)。该乳牛场已将其195只乳牛尽数宰杀以控制疫情。
曾誓言要对伊朗采取更激进政策的特朗普，对伊朗13名个人和12家实体实施制裁。而在伊朗试射弹道导弹后，两天前特朗普政府已将伊朗列为“关注”对象。