联想希望在今年底前超过戴尔 成为全球第二大PC厂商

香港楼市成交量持续下跌 惟尚未能确定周期变化--金管局总裁
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透旧金山9月9日电---联想集团(0992.HK)董事长柳传志周五称，预计联想将在今年底前，超过戴尔成为全球第二大个人电脑（PC）厂商。
联想在中国和其它新兴市场的销量强劲。
联想上月财报超出分析师预期。该公司正努力抢占PC市场份额，PC是联想的主要业务，其增长受到智能手机和平板电脑影响。
联想首席执行官（CEO）杨元庆在声明中称：“由于我们的快速增长，加上我们成功与NEC在日本成立合资企业，及收购德国Medion公司，预计联想今年将成为全球第二大PC厂商。尽管我们也对平板电脑和移动互联网等新领域投资，但我们认为全球PC市场潜力巨大。”
惠普将进行运营重组，目前有意剥离其PC业务，而戴尔则受到公共部门支出放缓影响。
联想第二季度全球市场份额增至12.2%，其第一季度数据为9.9%。联想称，6月并购德国Medion AG(MDNG.DE)後，对更多跨国并购敞开大门。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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