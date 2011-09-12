金门县明年力拼大陆观光客百万人次--县长

* 金门由昔日战地转型成观光城市 * 目标明年大陆观光客来台达到百万人次 * 期待建立金厦大桥

记者 李珊珊

路透厦门9月12日电---距厦门船程不到一个小时的台湾金门,过往是国共对峙的最前线,现时则借地利之便成为两岸交流的重要试点.在金门炮声中长大的金门县县长李沃士,现时思考的是如何重塑金门面貌,让昔日战地成为温暖而友善的观光城市.

除了来自于厦门的自由行旅客外,金门亦期望能吸引到厦门旅游的大陆各省旅客,将线路延伸至金门,以达到明年大陆观光客百万人次的目标.

"今年大陆观光客(赴金门)可以达到60万人次,光是福建省居民有3,000多万人,还有延伸自由行,抓个1%到金门,明年旅游人数会大幅成长,冲百万不足为奇."李沃士在接受路透电话专访时说.

中台对峙时期布满驻军的金门,曾是一般人无法窥探的禁地.51岁的李沃士现在仍清楚地记得,年幼时深夜被大人急促的叫醒,睡眼惺忪的他听到震耳欲聋的爆炸声,小小年纪也明白"跑防空洞的时间"又到了.

45年後,这个在炮击声中长大的孩子,已经是金门县县长."金门在地理和历史上,都有特殊的意义......两岸关系已经不一样,我们希望两岸都来体验金门不一样的美.”李沃士说.

随着近几年岛上驻军大规模减少,金门逐渐掀开战地的神秘面纱,在两岸交流中走在前面:2001年开始了金门、马祖小三通,2005年人民币与台币单向兑换,以及今年6月底宣布陆客来台自由行.

"我们也很期待能够建立金厦大桥",李沃士说,但他表示,金厦大桥的决策权在中央.

金门位于福建省东南方的海上,面积仅约151平方公里,不到北京市的1%,距厦门仅有20余公里.

中国于6月28日正式启动大陆居民赴台个人游的第一批试点,试点城市为北京、上海及福建省厦门市.原则上仍以每日上限500人,停留时间15天为目标.

**昔日战地变成游乐场**

在李沃士的规划中,他将把金门昔日冷冰冰的军事设施,摇身一变为"漆弹战(生存游戏)"的游戏场,让穿着迷彩装、戴着头盔的观光客们在战壕、碉堡、防空洞里穿游.

"没有当过兵的人,都可以来尝试当兵的经验...大陆观光客也一样欢迎."他说.

李沃士同时指出,金门与毗邻的厦门,在同享闽南文化的基础下,已开始形成金厦旅游区的概念,包括两岸合办"花火祭(烟火)"、两岸三地乐团大赛等.

尽管对陆客开放了自由行,但这几个月台湾陆客观光业似乎遇冷,特别是观光局6月大陆来台旅游人数较前月骤降约24%引发关注.台湾媒体亦报导,根据移民署数据,7月陆客自由行入境人数也不理想.金门一相关官员则表示,金门旅游人数仍呈现成长,未有明显变化.

不过,李沃士也表示,金门目前接待人力不足,还有旅馆设施也不够多,县政府目前正在朝这方面改善.

台湾一不具名旅游协会人士则指出,除了阿里山小火车翻覆意外影响大陆观光客来台意愿外,台湾将于明年1月举行总统及立委大选,选前气氛较敏感,也让大陆方面刻意减少旅客来台.

台湾自2008年7月全面开放大陆观光客来台,去年由大陆来台旅客达到约163万人次,较上年大增约68%,并取代日本,成为台湾最大观光客来源.

40多年前,还是孩子的李沃士每每当因空袭警报而被拉离温暖的被窝,他总是想着"好讨厌啊,这种日子什麽时候可以结束?"如今,尽管两岸政治仍然对立,但金门与厦门的孩子们的生活,已经是"烟火代替炮火".

"金门走过了战争,体验到战争的无情,我们都期待金门变成和平岛."李沃士说. (完)