* 现货金劲挫2.5%;投资者卖出黄金弥补股市损失

* 技术性卖盘打压金价,1,800美元水平受关注

* 以欧元计价黄金稍早触及纪录高位

路透纽约/伦敦9月12日电---现货金周一劲挫2.5%,因对欧洲债务危机的担忧不断加重,促使金市投资者在上周触及纪录高位後卖出以弥补股市的损失.

尽管黄金被视为避险工具,但通常在股市下挫时走低,因投资者在流动性很高的金市套现以满足其他市场的追缴保证金要求.

对希腊违约可能蔓延至全球市场的担忧拖累全球股市大幅走低.现货金在过去12个交易日累计攀升13%後从上周二触及的纪录高位1,920.30美元回落.

Integrated Brokerage Services LLC的首席贵金属交易商Frank McGhee称,"目前有部分技术性卖盘进场.一旦跌至1,800美元水准之下,料跌势将以较快的速度加速,可能令金价跌至1,700美元."

1741 GMT,现货金劲挫2.4%,报每盎司1,812.49美元.上周回落逾1%,录得6月底以来最大单周跌幅.

美国12月黄金期货合约下跌43.70美元,报每盎司1,815.80美元.

现货银急跌2.9%,报每盎司40.12美元.

投资者的不安未能提升金价,尽管对希腊违约的担忧不断加剧.希腊周一证实其现金量仅够维持数周.

金价跌势加速,因对穆迪可能调降法国银行业评等的担忧重创投资者信心.法国的银行普遍存在希腊债务敞口.

今日稍早,以欧元计价的金价升至每盎司1,373.92欧元的纪录高位,因欧元兑美元和日圆大幅走软.

金价今年迄今上扬三分之一,本季迄今攀升22%,为1986年以来最大单季涨幅,受助于投资者寻求不断走低的汇市和动荡股市的替代投资.

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最新价格/ 当日 当日 年初迄今

COMEX黄金期货 1815.80 -43.70 -2.4% 27.7%

COMEX白银期货 40.150 -1.423 -3.4% 29.8%

COMEX铂金期货 1807.70 -30.20 -1.6% 1.7%

COMEX钯金期货 705.00 -26.85 -3.6% -12.2%

现货金 1812.49 -44.67 -2.4% 27.7%

现货银 40.12 -1.20 -2.9% 30.0%

现货铂金 1800.99 -27.71 -1.5% 1.9%

现货钯金 699.40 -23.23 -3.2% -12.5%

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)