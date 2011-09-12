意大利请求中国购债 扶助欧元从七个月低位反弹

* 欧元兑美元触及七个月低位,之後反弹

* 欧元/日圆风险逆转显示,欧元看跌期权需求巨大

* 澳元/美元触及一个月低位,至1.03美元下方

路透纽约9月12日电---欧元兑美元周一尾盘时自七个月低位反弹,此前有报导称意大利已向中国提出"大规模"购买意大利公债的请求,不过分析师表示空头动能仍存在.

由于希腊可能出现债务违约,以及法国银行业评等可能遭调降的担忧,欧元本周可能将承压.据称法国银行业持有希腊债务风险敞口较多.

日圆兑欧元升至10年高位,且兑美元上涨,因投资人寻求避险,令日本当局干预的风险加大.

希腊信用违约互换(CDS)触及新高.希腊和德国10年期公债收益率差升至历史高位,因投资者担心财政一再出现问题,将会致使希腊政府失去金援并出现债务违约.

消息人士周六表示穆迪有可能调降法国银行业债信评等.法国财长则表示,该国银行足以应对希腊危机.

"随着有关主权债务和银行资产负债表的负面反馈愈发强烈,我不再确定欧洲问题会有明确的解决方案,除了推出欧洲共同债券."SLJ Macro Partners董事总经理Stephen Jen.

"我认为未来数周内,关于欧洲债务和银行业危机的普遍人气会严重恶化."他补充道.

欧元/美元在海外电子交易系统(EBS)交易时最新报1.3678美元,日内上涨0.2%,远离盘中低点1.34949美元,後者为2月迄今低位.

据金融时报报导,意大利已向中国提出"大规模"购买意大利公债的请求.

不过,分析师表示欧元仍承压.

"在欧元回到1.38美元上方前,(其走势)将不会出现反转."Forex.com首席货币策略师Brian Dolan称.

根据路透数据,欧元兑日圆一度跌至103.86日圆,为10年来最低水准,并且连续跌破105日圆和104.50日圆的重要期权触发水准.欧元/日圆最新报105.72日圆,日内下跌0.2%.

美元兑日圆下跌0.3%至77.29日圆,距离8月中旬触及的历史低位约75.941日圆不远.日本上次干预汇市推低日圆是在8月4日.

**市场看空欧元**

欧元/日圆风险逆转利差升至逾一年最阔水准,因看好欧元看跌期权,这暗示投资者下注欧元将进一步下滑.

一个月和三个月欧元/美元风险逆转指标亦显示市场偏向押注欧元看跌期权的程度达到纪录高位.

商品期货交易委员会(CFTC)最新数据显示,截至9月6日,投机客增持欧元空头仓位.净仓位水平站在36,443口.

Quaesta Capital首席投资长Christian von Strachwitz表示,欧元/美元空头仓位在上周资产组合中占主要位置.资金流入美元最多,流出加元最多.

澳元/美元跌至一个月低位1.0256美元,因投资者担心一旦欧元区债务问题恶化,全球经济可能受到冲击.澳元最新下跌1.2%,报1.0347美元.

加元兑美元跌至逾七个月来最低水平後在纽约市场反弹.美元兑加元最新下挫0.5%,报0.9925加元.(完)