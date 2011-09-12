NYMEX原油期货收高

* 路透调查--预计上周美国原油库存减少

* OPEC下调全球今明两年需求预估

* 关注周二API在2030GMT公布的库存数据

路透纽约9月12日电---美国原油期货周一收高,受同布兰特原油期货的价差交易带动,投资人担心欧元区债务危机可能拖累欧洲经济且殃及石油需求,布兰特原油期货受创.

石油输出国组织(OPEC)下调今明两年全球石油需求预估,指因经济前景恶化,这限制了今日的升幅.

在周度库存数据公布前,路透初步调查显示,分析师预计上周美国原油库存减少300万桶,因墨西哥湾受热带风暴Lee的吹袭影响了生产.

馏分油库存预计增加80万桶,汽油库存预计减少40万桶,炼厂使用率预计下滑0.9个百分点.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-10月原油期货收高0.95美元,或1.09%,结算价报每桶88.19美元,交投区间为85-88.95美元.

伦敦ICE-10月布兰特原油期货结算价报每桶112.25美元,回落0.52美元,或0.46%,盘中交易区间为110.42-113.76美元.

近月美国原油合约与布兰特原油期货贴水收报24.06美元,较上周五收盘时的25.53美元收窄.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约 10月原油 88.19 0.95 1.1% 85.00 88.95 318,787 349,238 11月原油 88.31 0.90 1.0% 85.17 89.08 122,794 101,915 10月RBOB汽油 2.7382 -0.0328 -1.2% 2.7064 2.7767 41,035 64,154 11月RBOB汽油 2.7114 -0.0235 -0.9% 2.6791 2.7490 32,216 43,787 10月取暖油 2.9475 -0.0383 -1.3% 2.9275 2.9834 45,088 58,856 11月取暖油 2.9569 -0.0369 -1.2% 2.9368 2.9930 20,511 20,946

ICE合约 10月布兰特 112.25 -0.52 -0.5% 110.42 113.76 153,618 202,666

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 663,291 677,483 718,849 1,491,790 10,565

汽油 105,082 156,717 122,732 268,736 -1,888

取暖油 98,307 121,952 121,924 316,848 2,742(完)