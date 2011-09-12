Note7手机起火事件后韩国政府将强化电池安全监管
路透首尔2月6日 - 韩国周一表示，将提高对锂电池的安全要求，并将展开例行检查，以避免再出现起火事件。电池起火事件已迫使三星电子召回盖乐世Note7手机。
* 意大利请求中国购买该国债券--金融时报网站
* 穆迪将下调法国银行的评级--消息人士
* Broadcom收购NetLogic的交易提振芯片股和Nasdaq指数
* 道指升0.6%、标普500上涨0.7%、Nsadaq上扬1.1%
路透纽约9月12日电---美国股市周一上涨,尾盘反弹,因意大利可能得到中国金融援助的期望,缓解投资者对于欧元区主权债务危机的担忧.
穆迪可能下调法国大型银行的评级,令市场承压;不过政治和金融领袖对形势失控的担忧,被数位欧洲官员的讲话成功缓解.
金融时报网站报导,意大利已向中国提出"大规模"购买意大利公债的请求.
"这表明中国对解决市场压力持认真态度."Louis Capital股票研究主管Robbert Van Batenburg称.
Nasdaq指数领涨,因并购消息提振科技股.Broadcom CorpBRCM.O同意出资约37亿美元收购NetLogic MicrosystemsNETL.O,提振後者暴涨50.8%至40.12美元.Broadcom收低1.1%报33.06美元.
金融股也是涨幅居前的类股之一.标准普尔金融股指数上扬1.2%.
道琼工业指数收高68.99点,或0.63%,报11,061.12;标准普尔500指数收涨8.04点,或0.7%,报1,162.27点.Nasdaq指数上扬27.10点,或1.1%,报2,495.09点.
7月22日以来,标准普尔500指数下跌13.6%.近期卖盘主要源于对欧元区债务危机的担忧.
欧元区官员称,美国财政部长盖特纳将于周五参加欧元区财长会议,意在显示各国在市场动荡和增长面临风险时团结一致.
周末召开的七国集团(G7)会议未能达成促进全球增长的新举措,拖累早盘的表现.
巴克莱资本表示,"经济不确定性增大",并将标准普尔500指数全年目标价下调约9%至1,325点.
纽约证交所、Nasdaq和美国证交所总成交量为83亿股,高于约76亿股的上年均值.
纽约证交所下跌和上涨的股票数量之比为约15:14,Nasdaq下跌和上涨的股票数量之比为约6:7.(完)
--编译 李富强;审校 母红
路透首尔2月6日 - 韩国周一表示，将提高对锂电池的安全要求，并将展开例行检查，以避免再出现起火事件。电池起火事件已迫使三星电子召回盖乐世Note7手机。
路透悉尼2月6日 - 亚洲股市周一微涨，尽管美国股市周五表现强劲；未来一周将有100多家美国重要企业公布财报。美元再度走势迟滞，因美国财政刺激政策方面缺乏进展。
路透纽约2月3日 - 一项路透调查周五显示，华尔街主要大型银行预计，今年美国联邦储备委员会(美联储/FED)仅会升息两次，需要以更快脚步收紧货币政策的风险温和。