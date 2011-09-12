法国核设施爆炸中一人死亡四人受伤--核安全机构

“空饷门”持续发酵 菲永面临退选压力
路透巴黎2月6日 - 法国面临一周的政治不确定期。右翼总统候选人、前总理菲永因家人吃空饷丑闻，面临与日俱增的退选压力，而其所在阵营关于是否换人亦存在分歧。
路透巴黎9月12日电---法国核安全监管机构ASN表示,法国Marcoule核设施爆炸中已有一人死亡，另有四人受伤,但当地警方表示,不存在核污染风险.
Marcoule是一处核废料处理站,未建有反应堆.一名ASN发言人向路透表示,爆炸发生在一处熔炉附近.(完)
--编译 梁睿雪;审校
路透巴黎2月6日 - 法国面临一周的政治不确定期。右翼总统候选人、前总理菲永因家人吃空饷丑闻，面临与日俱增的退选压力，而其所在阵营关于是否换人亦存在分歧。
韩国农业、食品与农村事务部(Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs)在声明中称，报恩郡一乳牛场已发现此疫情，该乳牛场位于首尔东南约170公里处(105.63英里)。该乳牛场已将其195只乳牛尽数宰杀以控制疫情。
曾誓言要对伊朗采取更激进政策的特朗普，对伊朗13名个人和12家实体实施制裁。而在伊朗试射弹道导弹后，两天前特朗普政府已将伊朗列为“关注”对象。