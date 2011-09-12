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时事要闻 | 2011年 9月 13日 星期二 07:08 BJT

法国核设施爆炸中一人死亡四人受伤--核安全机构

路透巴黎9月12日电---法国核安全监管机构ASN表示,法国Marcoule核设施爆炸中已有一人死亡，另有四人受伤,但当地警方表示,不存在核污染风险.

Marcoule是一处核废料处理站,未建有反应堆.一名ASN发言人向路透表示,爆炸发生在一处熔炉附近.(完)

--编译 梁睿雪;审校

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