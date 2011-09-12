萨博获得7,000万欧元由中国担保人担保的过桥融资

Note7手机起火事件后韩国政府将强化电池安全监管
路透首尔2月6日 - 韩国周一表示，将提高对锂电池的安全要求，并将展开例行检查，以避免再出现起火事件。电池起火事件已迫使三星电子召回盖乐世Note7手机。
路透阿姆斯特丹9月12日电---现金紧张的瑞典汽车制造商萨博(Saab)周一称,已在一中国担保方协助下安排7,000万欧元过桥贷款融资.
作为荷兰母公司Swedish AutomobileSWAN.AS旗下企业,萨博一直处于破产边缘,此前一家瑞典法院拒绝其获得债权人保护的初步申请.
Swedish Automobile称,萨博已经和一家特殊目的机构(SPV)签署技术许可协议,获得7,000万欧元融资.Swedish Automobile在该消息公布前上涨约50%,随後扩大涨幅至170%.
作为该交易的一部分,中国汽车生产商--青年汽车也与该SPV签署技术特许协议,为萨博偿付提供担保.(完)
--编译 肖群英;审校 王洋
路透首尔2月6日 - 韩国周一表示，将提高对锂电池的安全要求，并将展开例行检查，以避免再出现起火事件。电池起火事件已迫使三星电子召回盖乐世Note7手机。
路透悉尼2月6日 - 亚洲股市周一微涨，尽管美国股市周五表现强劲；未来一周将有100多家美国重要企业公布财报。美元再度走势迟滞，因美国财政刺激政策方面缺乏进展。
路透纽约2月3日 - 一项路透调查周五显示，华尔街主要大型银行预计，今年美国联邦储备委员会(美联储/FED)仅会升息两次，需要以更快脚步收紧货币政策的风险温和。