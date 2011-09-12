萨博获得7,000万欧元由中国担保人担保的过桥融资

路透阿姆斯特丹9月12日电---现金紧张的瑞典汽车制造商萨博(Saab)周一称,已在一中国担保方协助下安排7,000万欧元过桥贷款融资.

作为荷兰母公司Swedish AutomobileSWAN.AS旗下企业,萨博一直处于破产边缘,此前一家瑞典法院拒绝其获得债权人保护的初步申请.

Swedish Automobile称,萨博已经和一家特殊目的机构(SPV)签署技术许可协议,获得7,000万欧元融资.Swedish Automobile在该消息公布前上涨约50%,随後扩大涨幅至170%.

作为该交易的一部分,中国汽车生产商--青年汽车也与该SPV签署技术特许协议,为萨博偿付提供担保.(完)