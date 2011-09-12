7月OECD领先指标连续第四个月下降

路透巴黎9月12日电---经济合作暨发展组织(OECD)7月全球经济的领先指标连续第四个月下滑,进一步显示该组织上周对经济前景的普遍悲观预估.

OECD表示,7月综合领先指标(CLI)降至101.6,而6月为102.1.

OECD地区及七国集团(G7)7月指标降至102.0,6月为102.5;金砖国家分项指标亦下降.

"与上月的评估相较,加拿大、法国、德国、意大利、英国、巴西、中国和印度的领先指标均更强烈显示经济活动放缓,"OECD在7月报告中称.

"美国和俄罗斯的领先指标现在也更加明确的显示经济活动放缓."

日本的领先指标仍持稳在104.0,但OECD警告称,该指标持续显示经济活动将出现转变.

OECD上周下调了对发达国家的成长预估,并称前景大幅恶化.

七国集团(G7)财经首长上周末在法国马赛召开会议,讨论对抗西方财务危机的方式,但并未提出因应危机的特定措施,且在优先顺序方面也出现分歧看法.

由于缺乏共识,因此未能安抚市场不安情绪,令欧洲股市周一跌至26个月低点.(完)