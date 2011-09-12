中国正式承认利比亚“国家过渡委员会”的执政地位

路透北京9月12日电(记者 Chris Buckley)---中国外交部周一表示，中国承认利比亚“国家过渡委员会”(NTC)是利比亚执政当局和利比亚人民的代表，并称该委员会已承诺尊重中国的利益。

外交部网站的这则声明结束了数周以来外界对中国何时正式认可利比亚反抗力量的猜测。

中国与俄罗斯均迟迟不肯承认利比亚反抗力量，且因中国国有军工企业曾与卡扎菲代表就武器出售有过谈判，该消息使中国与利比亚“国家过渡委员会”的关系进一步紧张。

中国外交部发言人马朝旭表示：“中方承认‘过渡委’为利比亚执政当局和利比亚人民的代表，愿与其共同努力，推动中利关系平稳过渡和发展，希望中利双方此前签署的各项条约及协议继续有效并得到认真执行。”

声明还援引利比亚反抗力量一匿名领导人的说法称，利比亚人民和“过渡委”对中方承认“过渡委”深感高兴，将切实遵守双方此前签署的各项条约和协议，并欢迎中国参加利比亚重建。

如果这是利比亚“国家过渡委员会”的官方立场，这无疑会让中国如释重负。

中国外交部上周承认，中国军工企业7月份曾与卡扎菲代表就武器出售进行过谈判，但称该会谈是在中国政府不知情情况下进行，且最终从未向利比亚运输过武器。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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