债务危机加剧 美财长盖特纳意外出访欧洲

* 盖特纳意外之旅,凸显美国担忧之深

* 法国银行类股下挫,受希腊局势及评级下调担忧打压

* 德国试图消除关于希腊违约言论的影响

* 希腊现金即将用光,三方会谈恢复

路透布鲁塞尔/华盛顿9月12日电---美国财长盖特纳本周对波兰进行一日访问,与欧元区财长进行前所未有的会谈.在此之际,对希腊可能破产的担忧日甚,打击欧洲银行类股.

盖特纳此次出访令人意外,因为他周六刚在法国马赛出席了七国集团(G7)财长会议.在这次会议上,他说欧洲的最强大经济体必须向最弱经济体提供"明确"的支持.

预计盖特纳周五参加欧元区财长会议,然後返回华盛顿.美国财政部周一只是表示,他这次将讨论提振全球经济复苏和金融监管合作,但美国关注的是欧洲债务危机可能扩散所构成的风险.

希腊若出现债务违约可能冲击欧洲大型核心经济体,这种担忧周一变得更为突出.法国银行类股重挫,投资者对于欧元区克服主权债务危机的信心减弱.

盖特纳此行将是美国财长首次参加欧元区财长会议.但这并非其第一次试图敦促欧洲更加果断地采取行动来解决债务问题.

3月时,他曾在欧盟峰会召开前仅几天内,对德国进行为期一天的访问,期间与德国财长朔伊布勒会晤,并敦促欧洲国家加大应对危机的努力.

周五,他与朔伊布勒再次进行一对一会谈,但双方均未谈及此次会谈的讨论内容.

周一,法国兴业银行(SOGN.PA)、法国巴黎银行(BNPP.PA)和法国农业信贷银行(CAGR.PA)股价都暴跌逾10%,因人们预计,由于这些银行对希腊债券持有巨大的风险敞口,评级机构穆迪将很快下调其评级.

欧洲央行(ECB)执委会成员史塔克周五意外辞职,而且德国政界人士周末的言论暗示希腊可能不得不违约并将"脱离"欧元区,这些都推动欧元兑日圆跌至10年低位,且令欧元兑美元跌至七个月低位,不过之後欧元收复部分失地.

"欧洲目前并非只是从一个危机过渡到另一个危机,而是在此前危机尚未结束前,便又迎来一场新的危机,"SMBC日兴证券资深策略师Makoto Noji称.

周一的这场风暴迫使法国兴业银行(SOGN.PA)宣布正在考虑上周才否认过的进一步重大举措,加速资产处理,深化成本削减,以释出40亿欧元的新资本.该行是近几周遭冲击最严重的法国银行.

周一,法兴的市值从2007年中期的1,100亿欧元缩减至仅120亿欧元.该行总裁表示,不存在关于可能的国家干预的讨论.

法国财政经济部长巴胡安(Francois Baroin)称,法国银行业稳固,足以承受希腊出现的任何危机.法国央行总裁诺亚紧急发表声明,称法国银行业未面临危险.

"银行业不存在危机,因为那些目前在市场上遭遇打压的银行,都拥有一切必要手段来提供解决办法,"巴胡安对记者表示,其并称,G7成员国央行承诺提供"银行所需的流动性".

法国银行业者和保险业者并不仅仅是希腊政府债券的最大外国持有者,而且还是意大利的主要债权人,而後者日益成为市场的关注点.

道明证券(TD Securities)欧洲利率和外汇研究部门负责人Richard Kelly表示,穆迪料本周下调意大利的Aa2主权信用评等,并指出惠誉和标准普尔已经调降了意大利评级.

金融时报周一在其网站报导称,意大利已经邀请中国"大量"购买其债券.报导称,中国投资公司总裁上周率领代表团出访了意大利,两周前意大利政府官员到访中国,会见了中投及中国国家外汇管理局的官员.

欲浏览欧元区债务危机相关图表,请点选:(r.reuters.com/hyb65p)

**开局不利**

欧元区本周迎来高风险的一周,且开局不利.

欧央行表示,上周又买进140亿欧元的成员国公债,为三周来规模最大.这项旨在压低二线困难国家借债成本的政策一直饱受争议.

欧央行根据其证券市场计划,总计买进1,430亿欧元的意大利、希腊、葡萄牙和爱尔兰公债.欧央行的买债计划促使执委史塔克辞职.

希腊周日宣布新的房地产税,以努力缩小2011年预算赤字缺口後,恢复与国际机构暂时搁置的谈判,重新商谈至关重要的80亿欧元救助资金问题.希腊所剩资金仅够维持几周的运作.

欧盟各国财长也在周五波兰会议前,极力解决有关第二轮希腊救助计划存在的争议,其中包括芬兰的担保要求.

希腊一再达不到与欧盟和国际货币基金组织(IMF)议定的财政目标,且民间部门参与旧债换新债计划的规模仍存不确定性,因此第二轮希腊救助计划也被置入可疑境地.

德国试图平息周末一系列评论以及媒体报导产生的市场影响.周末消息暗示,德国现在认为希腊将违约,并着手使欧元区其他国家免受希腊影响.

德国副总理兼经济部长罗斯勒(Philipp Roesler)表示,稳定欧元区可能不再有任何禁忌.

"其中包括,若有可以动用的必要工具,并且若有必要,将允许希腊有序破产,"他在德国世界报上发文称.

但经济部一位发言人周一表示,目前还没有这样一种工具可用;一位政府发言人坚称,罗斯勒和总理梅克尔就欧元区债务危机问题有着强烈的共识.

"我们希望和所有的成员国一起来稳定整个欧元区,"政府发言人Steffen Seibert在新闻简报会上表示.

在被问及希腊被暂时逐出或自愿离开欧元区时,他表示,"不管怎样,法律是不允许此类行动的."

Seibert并表示,如果希腊达不到对欧盟、欧洲央行和IMF的财政承诺,将自动中止下一批援助款的到位.

希腊副财长表示,政府现金只能支应到下个月,这突显出下一批紧急贷款需求的急迫性.

希腊政府周日宣布开徵随电费徵收的新房地产税作为讨好国外债权人的最後努力,然希腊电力工人扬言要进行破坏.(完)