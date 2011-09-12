意大利希望中国大量购买其公债--金融时报

路透纽约9月12日电---金融时报周一在其网站报导称,意大利已向中国求援,希望後者"大量"购买该国公债.

意大利官员对金融时报表示,中投公司(CIC)董事长楼继伟上周率一支代表团访问罗马,与意大利财政部长特雷蒙蒂(Giulio Tremonti)和国家控股实体Cassa Depositi e Prestiti进行了会谈.

金融时报称,两周前意大利官员在北京会见了中投公司和中国国家外汇管理局(SAFE)的代表.SAFE掌管着中国很大一部分外汇储备.(完)