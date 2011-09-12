意大利希望中国大量购买其公债--金融时报

Note7手机起火事件后韩国政府将强化电池安全监管
路透首尔2月6日 - 韩国周一表示，将提高对锂电池的安全要求，并将展开例行检查，以避免再出现起火事件。电池起火事件已迫使三星电子召回盖乐世Note7手机。
路透纽约9月12日电---金融时报周一在其网站报导称,意大利已向中国求援,希望後者"大量"购买该国公债.
意大利官员对金融时报表示,中投公司(CIC)董事长楼继伟上周率一支代表团访问罗马,与意大利财政部长特雷蒙蒂(Giulio Tremonti)和国家控股实体Cassa Depositi e Prestiti进行了会谈.
金融时报称,两周前意大利官员在北京会见了中投公司和中国国家外汇管理局(SAFE)的代表.SAFE掌管着中国很大一部分外汇储备.(完)
--编译 郑茵;审校 李爽
路透首尔2月6日 - 韩国周一表示，将提高对锂电池的安全要求，并将展开例行检查，以避免再出现起火事件。电池起火事件已迫使三星电子召回盖乐世Note7手机。
路透悉尼2月6日 - 亚洲股市周一微涨，尽管美国股市周五表现强劲；未来一周将有100多家美国重要企业公布财报。美元再度走势迟滞，因美国财政刺激政策方面缺乏进展。
路透纽约2月3日 - 一项路透调查周五显示，华尔街主要大型银行预计，今年美国联邦储备委员会(美联储/FED)仅会升息两次，需要以更快脚步收紧货币政策的风险温和。