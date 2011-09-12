奥巴马将就业议案提交国会 考虑增加富人与企业税收

* 奥巴马希望对富裕阶层以及企业增加税收4,670亿美元

* 共和党批评奥巴马的增税计划

* 奥巴马将就业议案提交国会

* 奥巴马及反对派均着眼于2012年11月的大选

路透华盛顿9月12日电---美国总统奥巴马周一将他的就业议案提交国会,并建议其中所需经费通过取消4,670亿美元的富裕阶层和企业税惠来筹措,此提议立即遭到共和党人的反对.

白宫的想法是迫使国会议员们立即决断:在2012年11月总统和国会选举临近之际,要麽支持奥巴马的就业计划,要麽就有被指责对改善经济毫无作为的风险.

作为全球最大的经济体,美国失业率高达9.1%并面临再次衰退的威胁,同时欧洲债务危机也让人对全球经济的前景更加忧虑.美国财长盖特纳将出席周五在波兰举行的欧元区财长会议.

奥巴马正在为他的连任竞选进行准备,他向美国选民抛出了最新的复苏计划.此前他曾在2009年推动8,000亿美元经济刺激计划获得通过.

"这项议案基于民主党和共和党双方的想法,需要获得国会的通过--不能当成儿戏,不能掺杂政治目的,也不能拖延,"他在白宫的一个活动上发表这番讲话後,将其就业议案文本提交给国会.

但奥巴马为其4,470亿美元就业刺激计划所设计的筹资渠道,恐怕难以被共和党人所接受.在反税收的茶党保守派分子的施压下,共和党一直以来的立场就是反对奥巴马提出的所有增税提议,并且尽管他们表示要调和争端,但话音刚落地没几天,共和党人就又一次强化了他们反对奥巴马新计划的态度.

"我希望总统不会是要建议大规模增税,以此来支付他的新计划."共和党在众议院的第二号领袖人物康托尔(Eric Cantor)作出这样的回应.

白宫的预算主任Jack Lew阐述了奥巴马针对新计划的种种筹资设想,目标指向富人和企业.奥巴马此前也尝试过这样做,但都无功而返.

最大的一部分增税项目瞄准那些年收入超过20万美元的个人以及年收入超过25万美元的家庭,旨在通过压缩相关的减税和免税优惠举措来筹措4,000亿美元的资金.

新计划还拟将基金经理的收益按照普通收入而非资本所得来对待,资本所得的税率要更低一些,这种变动可以增加180亿美元的税收.奥巴马还希望能取消许多油气行业的税收优惠政策并调整私人飞机折旧会计规则,这两项举措可分别带来400亿和30亿美元的资金.

**共和党阻挠**

华盛顿僵滞的政治局面令合作成为难题.之前两党在政府债务上限问题上争论不休,不惜将美国拖到违约边缘并导致主权债信评级史无前例地遭到调降.

奥巴马能否连任,很大程度上取决于其降低失业率的能力.

尽管共和党不愿在大选前给予奥巴马任何援手,但白宫的希望在于,共和党人在国会8月休会期间听到选民很多抱怨,因此将愿意达成协议,尤其是在民调显示国会支持率不到20%的情况下.

不过,奥巴马目前看来正试图以增税来支应整个就业计划,让共和党人不悦.

"可以说,用增税来支持创造就业,是过去两党都反对的事情."众议院议长贝纳(John Boehner)的发言人Brendan Buck说道.

"我们仍迫切希望联手支持就业增长,但这个提议看上去并不符合两党合作精神."

除了质问奥巴马的就业方案将如何获得资金以外,共和党人还质疑此方案本身的一些内容.

康托尔指出,由共和党控制的众议院将不会支持诸如建筑支出和援助身处现金困境的各州等提议,而这些提议都已被纳入2009年刺激法案中.

这些项目支出约达1,500亿美元,或占奥巴马当前计划支出的三分之一左右.

"我认为,美国人民不会接受任何与刺激法案相似的提议,"康托尔在奥巴马玫瑰园演讲结束後不久向记者称,"这个国家无法承担更多诸如刺激法案这样庞大的支出项目."

为了继续施压,奥巴马把共和党反对其所提众多经济动议作为抨击目标.

"我们无法承担起这样的政治游戏,起码现在不行,"奥巴马称.

民主党是会在未来几周内,试图把奥巴马的就业议案当做一个单独的法案在国会通过,还是会将此议案中的全部或部分内容,与关注新减赤举措的国会"超级委员会"的工作成果合为一体,这些都尚不明朗.

奥巴马定于9月19日公布约2万亿美元的政府节支新计划,估计是削减开支与增加税收双管齐下,以此帮助超级委员会能至少削减1.2万亿美元的预算赤字.

奥巴马最新提出的4,670亿美元增税方案料将构成其更大减支计划的一个组成部分.他目前的提议是,通过在未来十年执行这份4,670亿美元的计划,以支付短期的4,470亿美元的就业刺激举措.

一个大都由前政府官员以及一些商界领袖所组成的团体,日前敦促超级委员会考虑如何大力改革政府援助项目和税法.

在致超级委员会的一封信中,总共近60位企业高管和前财政部官员表示,他们希望见到大规模的减支举措,以此令美国债务相当于经济总量的比重能够稳定下来.(完)