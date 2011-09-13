猪肉价格高企使中国摆脱通胀进程延後--IMF

中国阿里巴巴集团澳新总部开幕 欲从全球需求升温中获益
路透悉尼2月4日 - 中国电商巨头阿里巴巴集团设在墨尔本的澳新总部周六开幕。这是该公司首次在该区域进行业务扩张，希望可从全球对澳新商品的需求升温中获益。
路透华盛顿9月12日电---国际货币基金组织(IMF)中国事务主管乔克(Nigel Chalk)在周末的博客评论中写道，高企的猪肉价格很可能使中国延後摆脱通胀。
IMF亚太地区顾问乔克写道：“正当中国似乎即将走出通胀困境时，猪肉价格突然上涨了。”
当猪只爆发疾病瘟疫时，中国的猪肉价格会经历周期性上涨，即“猪周期”(hog cycle)，造成猪肉价格飙升。
乔克周日在博客中写道：“我们现在看到这一上涨在通胀环节引发更广范围的反应，再次启动了传导机制。有鉴于这一过程在进行中，现在回撤宏观调控政策似乎为时过早。”
中国央行周一表示，中国的通胀水平依然很高，将维持稳健的货币政策。
上周公布的数据显示，8月CPI同比上涨6.2%，较7月份6.5%的高位有所回落。
乔克预计，食品价格冲击或许比过去要小。他写道：“‘猪周期’将很快过去，其效应应该会很快被冲洗。”
“而坏消息就是，虽然猪肉价格会回归正常水平，但低通胀将会再次延迟到来。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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