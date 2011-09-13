小德力克纳达尔 美网首度封王

路透纽约9月12日电(记者 Julian Linden)---塞尔维亚选手德约科维奇周一以6-2 6-4 6-7 6-1击败西班牙对手纳达尔，赢下美网公开赛男单桂冠。

世界排名第一的德约科维奇表现出大师级水准的战略头脑与精准球技，在第三盘小遇挫折後，在第四盘比赛中再展雄风，结束这场历时四小时10分钟的苦战。

德约科维奇赢下个人首座美网锦标，同时拿到本年度个人第三座大满贯赛事奖杯，他今年稍早已经拿到澳网和温网男单冠军。

纳达尔12个月前在美网男单决赛经过决胜盘击败德约科维奇，完成个人大满贯壮举，当时堪称无可争议的网坛王者。但令他困惑不解的是，他在今年六项赛事的决赛中落败，其中包括温网决赛，他的世界排名第一宝座也被德约科维奇抢走。

在周一的决赛中，无论纳达尔作出怎样的努力，都无法压制住德约科维奇，後者在阿瑟・阿什球场发挥出精彩绝伦的高水准。（完）

发稿：王燕焜

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