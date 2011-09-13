13日盘前分析：短期或将击穿2437

中秋节前A股表现依旧令人失望，沪综指最终还是收于2500点之下，并创出周线收盘新低，前期低点2437点面临严峻的考验。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

中秋节前A股表现依旧令人失望，沪综指最终还是收于2500点之下，并创出周线收盘新低，前期低点2437点面临严峻的考验。

本周一，希腊国债收益率暴涨至100%以上，再度令欧债危机浮出水面，全球股市普遍遭遇“黑色星期一”，在海外市场波动加剧的背景下，A股市场恐难独善其身，预计短期下探2437点的概率加大。

笔者认为，鉴于市场观望气氛浓厚，两市成交量始终处于缩量状态，再加上欧债问题再度发酵，2437点的支撑力度存疑，A股弱势寻底的征程很难得到改变，未来A股夯实底部将仍是主基调。

目前A股市场所处的市场环境，外有欧美债务危机险象环生，内有通胀压力居高不下，政策拐点短期难现，同时A股市场自身还面临着上市公司业绩增速回落的风险，再加上资金面也不乐观，因此大盘短期弱势探底趋势不变。

消息面，中国人民银行11日发布的8月份金融运行统计数据显示，8月末，广义货币(M2)馀额78.07万亿元，同比增长13.5%，创2004年11月以来新低。当月人民币贷款增加5485亿元，同比多增93亿元。

央行新闻发言人表示,当前流动性水平总体适当,需要坚持实施稳健的货币政策。继续加强宏观审慎管理，加强理财产品的规范引导和管理。今年以来商业银行理财等产品迅速发展，加快了存款分流，这些替代性的金融资产没有计入货币供应量，使得目前M2的统计比实际状况有所低估。为了更加充分地反映金融市场的最新发展，正在研究覆盖范围更广的货币统计口径M2+。

另外，消息人士12日向记者透露，多家银行日前收到监管部门关于风险防范的通知，要求对近期炒作升温的商业房地产保持高度警觉；银行要密切关注投资投机活跃并且未采取限购等措施的二三线城市房地产市场风险。各银行尤其是非金融机构不得头脑发热，盲目增加信贷投入。（完）

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