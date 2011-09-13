中国向加勒比国家提供10亿美元贷款

中国国务院副总理王岐山9月8日在英国出席会议的资料图片。 REUTERS/Carl Court/Pool

路透西班牙港9月12日电(记者 Linda Hutchinson-Jafar)---中国周一宣布将向加勒比国家提供10亿美元贷款，为该地区国家的基础设施项目融资。加勒比海国家历史上与美国有着千丝万缕的联系。

中国国务院副总理王岐山在特立尼达和多巴哥(Trinidad and Tobago)首都西班牙港举行的中国-加勒比经贸合作论坛表示，中国国家开发银行将提供这笔贷款。

王岐山表示：“中国的发展离不开世界，世界的发展离不开中国。”

受累于美欧经济不振，很多加勒比国家的经济停滞不前。对于该地区很多依赖旅游业的加勒比国家而言，美欧是传统的投资国和主要游客来源国。

王岐山表示，加勒比国家与中国的双边贸易额年均增长24%，2010年达到了72亿美元。

尽管中国对加勒比国家的投资额或许少于对非洲等其他地区的投资，但对很多加勒比国家疲软不堪的经济而言，这笔投资依然可观。

牙买加、巴巴多斯和巴哈马等部分国家外债负担沉重，致使政府无力推进基础设施项目。

贷款细则和新项目细节料将在为期两天的官方会议中敲定。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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