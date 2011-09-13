中国股市盘前看点--9月13日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--第三届中国-拉美投资论坛(LA-CIF)在北京举行,至14日.

--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德讲话.

**宏观经济及政策面**

--中国人民银行表示,广义货币供应量M2增速看起来比过去低一些,但统计数据比实际状况有所低估.为了充分反映金融市场的最新发展,央行正在研究覆盖范围更广的货币统计口径M2+.稳定物价总水平仍然是宏观调控的首要任务.

--中国8月新增人民币贷款高于预期,但货币供应量M2和M1增速仍继续走低,显示政策紧缩效应仍在持续显现,当月新增信贷反弹应不是趋势性变化,近期政策面维稳或成主基调.

--中国海关公布数据显示,8月出口同比增长24.5%,进口同比增30.2%,增速高于预期的21.6%和21.5%,并分别创下四个月和七个月最高水准;当月贸易顺差为177.6亿美元,远低于上月的顺差314.8亿美元.

**重点行业和公司**

--消息人士透露,多家银行日前收到监管部门关于风险防范的通知,要求对近期炒作升温的商业房地产保持高度警觉,银行要密切关注投资投机活跃并且未采取限购等措施的二三线城市房地产市场风险.

--中国安监总局今後三个月将对包括中石油集团等所有海洋石油勘探开发企业开展安全生产大检查,以整改和消除各类事故隐患,防范和坚决遏制重特大事故.

**海外动向**

--美国股市上周五大幅收跌逾2%,但周一略有反弹,因意大利可能得到中国金融援助的期望,缓解投资者对于欧元区主权债务危机的担忧.穆迪可能下调法国大型银行的评级,令市场承压.

**关键点位**

--沪综指下档重要支撑位于前期低点2,437附近.(完)