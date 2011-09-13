全球央行总裁们认为下行风险加剧 但不会陷入衰退

* 特里谢:下行风险加剧,全球经济出现减速迹象

* 特里谢:各央行正保持经常性对话,不必采取协同行动

* 特里谢:所有国际贷款机构均呼吁希腊遵守承诺

路透巴塞尔9月12日电---全球各央行总裁周一表示,经济增长正在放慢,但并未出现全球陷入衰退的迹象.央行总裁并表示,并无计划采取协同行动.

在国际清算银行(BIS)举行的央行会议上,会议主席、欧洲央行(ECB)总裁特里谢还称,各家央行总裁已准备好提供市场所需的流动性,而且发达经济体没有出现通缩迹象.

"我们认为根本不存在衰退风险,但相较于近期表现,经济的确有所放慢."特里谢在记者会上表示.

股市周一大跌,欧洲股市更挫至两年低点,部分原因在于周末的七国集团(G7)财长会议未能拿出实质性的办法扭转全球经济颓势.

而德国总理默克尔领导的中右翼联合政府中的高级官员开始公开谈论希腊违约的可能性,令市场的忧虑益发升温.

欧洲央行执委会成员史塔克辞职,也进一步表明在最高决策层内部,有关如何应对债务问题仍存在分歧.希腊表示该国的现金只够应付数周所需.

特里谢称,全球央行总裁保持着经常性的对话,目标一致,但这并不意味着一定要采取完全一样政策举措.

在谈到欧洲央行时,特里谢说,该央行决定购买公债并未削弱其信誉度.

"我们的信誉度很高,无论面临何种情况,我们都要竭力维护.自这场危机开始以来,我们一直在这麽做,"他说.

特里谢呼吁决策者迅速全面实施已经作出的决定,包括7月21日出台针对希腊的第二个救助计划.

国际贷款机构上周威胁暂停发放80亿欧元(110亿美元)的第六笔救助款,因为希腊屡次未能实现财政撙节目标.特里谢表示,希腊令欧盟和国际货币基金组织(IMF)的观察员感到满意,是前提条件.

"所有贷款机构都在呼吁希腊政府全面兑现其承诺."特里谢称.(完)