中国商业地产炒作升温 监管层要求金融机构谨慎放贷--报载

路透上海9月13日电---近期商业地产的炒作有所抬头已引起中国监管层的警惕.中国证券报周二报导,多家银行日前收到监管部门关于风险防范的通知,要求对炒作升温的商业房地产保持高度警觉,各银行尤其是非金融机构不得头脑发热,盲目增加信贷投入.

报导引述消息人士称,监管部门要求银行密切关注投资投机活跃并且未采取限购等措施的二三线城市房地产市场风险.

消息人士还指出,通知要求加强对商业用房抵押贷款、个人消费贷款等非住房类贷款监测,涉及商业用房的信贷标准必须大幅高于住房,并加大对假合同、假按揭等行为和转按揭、假按揭等做法的打击力度.

此外,银行要严格执行企业"名单制"管理和开发贷款以在建工程抵押两项基本要求,增加风险排查频度,加强对抵押物及时估值和持续管理,不准搞贷新还旧和贷款展期.

报导并称,银行要加大对廉租房、公租房和棚户区改造为主的保障性住房建设的支持力度,贷款利率须按人民银行利率政策执行,贷款期限原则上不超过15年.

项目建成後,须一年两次还本付息,利随本清,鼓励以银团贷款形式发放此类贷款.在资本金方面,通知强调只有20%的项目资本金到位才予以发放贷款,项目资本金必须真实、足额到位.

中国住房和城乡建设部此前公布,今年1-8月全国城镇保障性住房和棚户区改造住房已实物开工868万套,开工率86%(不含西藏自治区).(完)