法国民众希望卡恩远离明年总统大选

韩国确认一乳牛场出现口蹄疫 称疫情不大可能扩散
韩国农业、食品与农村事务部(Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs)在声明中称，报恩郡一乳牛场已发现此疫情，该乳牛场位于首尔东南约170公里处(105.63英里)。该乳牛场已将其195只乳牛尽数宰杀以控制疫情。
路透巴黎9月11日电---法国一项民调显示，多数法国人认为，国际货币基金组织(IMF)前总裁斯特劳斯-卡恩(Dominique Strauss-Kahn)不应卷入明年法国总统大选。美国检方撤销对卡恩性侵指控後，卡恩已回到法国。
卡恩在遭性侵指控前，本是法国下届总统的热门人选。
TNS Sofres民调结果显示，63%的受访者认为卡恩不应参与竞选活动。卡恩性侵案女主角--纽约一家酒店女服务员，已在美国向卡恩提起民事诉讼。此外，法国女作家巴侬(Tristane Banon)指控卡恩曾试图强奸她。
不过卡恩所属的社会党民望似乎未受卡恩丑闻牵连。民调显示，76%的受访者称卡恩丑闻并未影响到社会党的形象，社会党将于下月举行党内初选，提名总统候选人。(完)
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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韩国农业、食品与农村事务部(Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs)在声明中称，报恩郡一乳牛场已发现此疫情，该乳牛场位于首尔东南约170公里处(105.63英里)。该乳牛场已将其195只乳牛尽数宰杀以控制疫情。
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