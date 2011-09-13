IAEA称福岛核电站反应堆情况“基本稳定”

韩国确认一乳牛场出现口蹄疫 称疫情不大可能扩散
韩国农业、食品与农村事务部(Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs)在声明中称，报恩郡一乳牛场已发现此疫情，该乳牛场位于首尔东南约170公里处(105.63英里)。该乳牛场已将其195只乳牛尽数宰杀以控制疫情。
路透维也纳9月12日电---国际原子能机构(IAEA)总干事天野之弥(Yukiya Amano)周一表示，日本福岛核电站反应堆的情况现在“基本稳定”。
天野之弥表示，冷却关闭所有核反应堆的工作将按计划实现。
天野之弥在35个成员国组成的IAEA机构理事会上表示：“核电站运营商和日本政府一直在为重新全面控制核电站情况而努力，并在过去六个月中取得了稳步进展。”
“核电站的情况数月来依然非常严峻。IAEA现在的评估是，反应堆的情况基本稳定。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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韩国农业、食品与农村事务部(Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs)在声明中称，报恩郡一乳牛场已发现此疫情，该乳牛场位于首尔东南约170公里处(105.63英里)。该乳牛场已将其195只乳牛尽数宰杀以控制疫情。
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