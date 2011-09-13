英国推金融监管改革 银行业将面临全球最严厉的部分监管要求

路透伦敦9月12日电---英国当局周一公布监管改革建议大纲,要求银行隔离零售放贷业务,并存放数以10亿英镑计的额外资本.这使英国银行业面临全球最严厉的部分监管规定.

财政大臣奥斯本称,将根据银行业独立委员会(Independent Commission on Banking,ICB)的提议,快速推动立法.

这些改革提议旨在避免金融危机重演.上次危机迫使政府拿出大笔资金救援国内两大银行--Lloyds (LLOY.L)和苏格兰皇家银行(RBS.L).

ICB在报告中坚持认为,银行国内零售业务风险加权资产的核心资本充足率需至少达到10%.

银行还需额外存有7-10%的资本,可采取"自救"债券形式,陷入困境时这种债券能吸收亏损,或转换成股权来重整 银行资本.

由此,银行总的一级资本充足率要求将介于17-20%,只有瑞士计划做出类似水平的要求.

相比之下,将于2019年付诸实施的全球监管新规则要求银行业至少持有7%的优质资本金,对于最大规模的金融机构可能要求9.5%的比例.

ICB估计,其方案给英国银行业带来的年税前成本约在40-70亿英镑之间.考虑到当前的经济形势,ICB还建议这些改革在2019年前完成.

英国政府支持ICB报告,称这将帮助提振经济和保护纳税人利益.

"(ICB主管)维克司(John Vickers)本人已经设定了时间表,我倾向于认同他的安排,即在2020年来临之前把这一切变革举措都落实到位."奥斯本说道,"这里面涉及到大量的改变--因此要花费时间来推行--但首先让我们在议会通过该方案."

英国商务大臣凯布尔(Vince Cable)也表态支持该计划,其所在的自由民主党是联合政府中的少数一方,从而降低了联合政府内部分歧导致立法延误的可能性.

凯布尔的发言人称,"(凯布尔)对提议表示欢迎,认为这是份出色的报告."

英国"四大银行"--巴克莱(BARC.L)、汇丰(HSBA.L)(0005.HK),以及Lloyds和苏皇(RBS),一直反对欧盟和全球改革层面之外的严格新规.他们组成有力的游说团体,因为金融服务对英国经济的贡献约为10%.

"银行业...对英国而言,比起其他国家是更为重要的构成份子,这也是为什麽在全球实施做表面功夫的监管制度时必须合情合理,不要把银行业逼向没有竞争力的死角,"Cheviot Asset Management基金经理人David Miller表示.

浏览监管改革建议图表,请点选(link.reuters.com/dat63s).

巴克莱和RBS因其拥有最大的投资银行部门,受到改革的冲击将最为严重.

对Lloyds而言该报告将是利多消息,因其不再像先前所建议那样,认为应该出售的分支要比监管机构所告知的632家还要多.

英国银行股下跌,但分析师称对其欧洲银行业者的担忧是主要原因.(完)