8月下旬以来近七成省份猪肉价格上涨--新华

中国阿里巴巴集团澳新总部开幕 欲从全球需求升温中获益
路透悉尼2月4日 - 中国电商巨头阿里巴巴集团设在墨尔本的澳新总部周六开幕。这是该公司首次在该区域进行业务扩张，希望可从全球对澳新商品的需求升温中获益。
路透北京9月13日电---中国8月CPI(居民消费价格指数)涨幅自三年高点回落,但通胀压力仍持续.新华社最新全国农副产品和农资价格行情系统监测显示,8月下旬以来近七成省份猪肉价格上涨,中秋节假期期间涨幅有所扩大.
数据显示,7月上旬开始,全国猪肉价格结束持续上涨走势而趋稳,8月下旬以来再次出现小幅上涨,其中,云南、湖南、广东的价格上涨尤为明显,涨幅在6%-10%之间.
"数据显示,与8月20日相比,9月12日,全国猪後臀尖肉、猪五花肉价格分别上涨 2.3%、1.8%."新华称.
与前一日相比,9月12日,全国肉类、水产品价格上涨;蔬菜、水果价格以涨为主;食用油价格微幅波动;鸡蛋、成品粮、奶类价格基本稳定.
中国畜牧业协会的一位资深人士此前表示,中国猪肉价格预计年底前一直会维持上涨,因供应偏紧及饲料成本上升.
国家统计局公布数据显示,8月CPI同比涨幅6.2%,较上月创下的37个月新高6.5%回落.其中食品类价格同比上涨13.4%,非食品价格则同比上涨3%.(完)
--发稿 赵红梅; 审校 丁淑琴
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